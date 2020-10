Marcel Ciolacu intervine în scandalul BOR-Guvern: 'Unde s-a mai întâmplat? Când s-a mai întâmplat de la Ceaușescu încoace? Niciodată!'

Liderul PSD Marcel Ciolacu intervine în conflictul dintre biserică - autorități și a dezvăluit că „eu am fost la slujbă. Am fost invitat de către Patriarh și am văzut și coada. Coada a ajuns până la Parcul Carol, cred că sunt vreo opt kilometri. Lumea a stat distanțată și chiar și Patriarhul a sesizat că, față de alți ani, într-o oră și jumătate toată lumea a venit la Sfintele moaște și s-au și respectat măsurile. Se pot face. Cum să interzici un pelerinaj de Sfântul Dumitru? Suntem o țară ortodoxă. Cum să începi să discuți despre ceea ce a spus părintele spiritual al unei nații? Unde s-a mai întâmplat? Când s-a mai întâmplat de la Ceaușescu încoace? Niciodată!”.

VIDEO Nicuşor Dan anunță ÎNCHIDEREA echipei feminine de handbal CSM București: 'Sprijin din toate puterile sportul de masă'

Întrebat care e miza conflictului, Ciolacu a răspuns, la Antena 3, că „tot unul electoral, presupun. Nu știu! Toată logica PNL și a președintelui, în acest moment, este numai într-o logică electorală. N-au nicio treabă cu România și cu românii”.