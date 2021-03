Marcel Ciolacu, întrebat dacă ar accepta o invitație a lui Dragnea la o partidă de pescuit la Belina: 'Am o parte umană'

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică, la Insider Politic, că regretă că Liviu Dragnea este în închisoare, precizând totodată că statutar acesta nu mai poate fi membru de partid după ce va ieși din închisoare.

„Am un regret unde se află. Nu sunt un om care mă bucur de răul nimănui. Nu am avut niciodată dușmani. Președintele partidului nu trebuie să fie un topor, să taie copaci, să dea cu barda”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă Liviu Dragnea are ușa deschisă în PSD, Marcel Ciolacu a spus că statutar el nu mai poate să fie membru de partid.

„Statutar, domnul Dragnea nu poate să mai fie membru PSD. (...) Domnul Dragnea nu m-a sunat niciodată din închisoare să mă întrebe dacă îl primesc în PSD sau nu. E o temă falsă. Ce vă pot spune este că îmi pare rău că domnul Dragnea e în închisoare”, a spus Marcel Ciolacu, care a menționat că nu l-a vizitat în închisoare.

Întrebat dacă ar accepta o invitație a lui Liviu Dragnea la o partidă de pescuit la Belina, liderul PSD a răspuns: „Presupun că la Belina nu se mai poate pescui. Nu-mi cereți ca și lider să nu am o parte umană, fiindcă o am. (...) Am înțeles că foarte mulți politicieni au fost pe la Belina”.