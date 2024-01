Marcel Ciolacu, ipoteză explozivă: joc murdar pentru protejarea lui Nicolae Ciucă/ Video

Premierul Marcel Ciolacu susține că întreg scandalul cu ”azilurile groazei” a fost descoperit în luna februarie, însă totul a fost ținut la sertar și ”bomba” a fost detonată în momentul în care a preluat el mandatul de premier. Ciolacu sugerează faptul că anumite interese au dictat protejarea lui Nicole Ciucă și plasarea cartofului fierbinte în mâinile PSD.

”În toată această perioadă, care au fost descoperite în februarie, dar au trebuit date publicității după ce am luat eu mandatul. Sunt lucruri de finețe, ca să spun așa. Doar au luat un pic la acordul fin, nu sunt conspirații internaționale. Au făcut-o ca să nu explodeze pe timpul altora, să explodeze pe timpul unui PSD-ist. Sunt de acord total cu acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu face referire la faptul că primele articole de presă, care semnalau situația din azilele aflate în București și Ilfov, au apărut în luna februarie. Întreg scandalul a luat amploare la scurt timp după efectuarea rotativei guvernamentale.

Ciolacu: M-am gândit la teoriile conspirației

Premierul Marcel Ciolacu susține că s-a gândit la teoriile conspirației când a văzut toate protestele și problemele care au bubuit în mandatul său de premier. Ciolacu arată că a stat și a meditat, iar la final a ajuns la concluzia că nu a fost o teorie a conspirației, ci faptul că ani de zile fermierii și transportatorii au fost neglijați, iar în momentul în care PSD a venit la putere, au simțit că au un partener de dialog.

”Vasile Dîncu a pus o întrebare interesantă zilele trecute: de ce mereu când vine PSD la guvernare încep mișcările sociale.

Toți ne-am gândit automat că este o conspirație, că a venit statul paralel, că au venit puteri străine să înlăture PSD-ul de la putere. Totuși, m-am uitat la ceea ce am făcut noi. Am lăsat deoparte calculele politice, calculele electorale și am intrat la guvernare.

Rar se întâmplă să am o astfel de stare de meditație, dar am ajuns la concluzia că nu este nicio conspirație. Nu există forțe oculte care vor să înlăture PSD-ul de la guvernare. Cred că întotdeauna când PSD a avut puterea, speranțele se reaprind, oamenii găsesc un partener de guvernare și din cauza frustrărilor care se acumulează, din cauza problemelor care se acumulează zi de zi, tot acest complex a adus la aceste răbufniri.