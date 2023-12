Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu șeful Pentagonului, după ce Casa Albă a anunțat că nu mai sunt bani pentru Ucraina

Premierul Marcel Ciolacu a declarat în cadrul întrevederii cu secretarul american al apărării că România este ţara cu cea mai mare graniţă cu Ucraina şi a susţinut această ţară încă de la începutul conflictului, atât umanitar dar şi economic.

Şeful Executivului a afirmat că discuţiile vizează securitatea Mării Negre dar şi responsabilitatea pe care România o are faţă de Republica Moldova Moldova. Marcel Ciolacu a mulţumit oficialului american pentru primire şi pentru relaţia cu Ministerul Apărării din România.

Lloyd Austin, secretarul american al apărării, a afirmat la rândul lui că a avut o vizită plăcută la Bucureşti în anul 2021, iar vizita premierului Ciolacu arată relaţia dintre cele două state, parteneriatul strategic SUA-România, care după 26 ani nu a fost niciodată mai puternic decât în prezent.

Oficialul american a arătat că România a fost un apărător puternic al Ucrainei şi şi-a exprimat aprecierea pentru modul în care ţara noastră a primit refugiaţii ucraineni, la începutul războiului.

I greatly appreciate the commitment of @SecDef Lloyd J. Austin III to foster ????????-???????? defense collaboration in the #BlackSea Region. Until recently, RO has been the Eastern flank of Europe & @NATO. Now, Romania, its people & industry stand on the front line of democracy & freedom. pic.twitter.com/f6axculGS6