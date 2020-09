Marcel Ciolacu spune că PSD a devenit 'o minoritate' în politica mare: 'PNL are tot - Parlament, Guvern, Președinte. Să-și asume'

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică la România TV că social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot” - Guvern, Parlament, Cotroceni. PNL trebuie să își asume ce se întâmplă și să nu mai caute vinovați în altă parte, a adăugat liderul PSD.

Citește și: Prima piaţă agroalimentară cu produse exclusiv româneşti certificate se inaugurează în Capitală

„In acest moment exista o majoritate in Parlament. S-a dovedit aceasta majoritate la motiunea de cenzura, nu am putut sa facem cvorum. Daca dl Kelemen Hunor, dl Dan Barna, minoritatile nationale, dl Basescu, doresc sa fie solidari cu Guvernul, asta este, nu are rost. Noi suntem o minoritate. La motiune a venit PSD, Pro Romania, ALDE, PPU-sl. Nu suntem majoritari, sa-si asume. Au tot. Au majoritate in Parlament, au Guvernul, au Presedintele. Să conduca Romania, sa nu mai caute vinovati”, a declarat Marcel Ciolacu.