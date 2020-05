Marcel Vela a dat EXEMPLE CLARE: care sunt abuzurile Poliției Locale care l-au DETERMINAT să ATACE instituția

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a oferit exemple de abuzuri comise de Poliția Locală, după ce acesta a criticat dur instituția și a condamnat salariile mari pe care le încasează agenții. Vela punctează că la Timișoara un foto reporter Agerpres a fost jignit de un agent de la Locală, în vreme ce la Oțelu Roșu un polițist a amendat o vânzătoare care închisese magazinul și nu a vrut să îl servească.

”Unde am fost sesizați că s-au făcut abuzuri se fac cercetări de către inspectoratele județene, fie că au fost amendați de Poliție sau de Jandarmerie, Poliția de Frontieră. Unde au fost abuzuri la Polițiile Locale am sesizat primăriile de care aparțin polițiile respective. Vă dau un exemplu: la Timișoara, Poliția Locală a amendat un fotoreporter de la Agerpres sau la Oțelu Roșu, o vânzătoare care era la serviciu, dar căreia i s-a imputat în procesul verbal faptul că nu avea adeverință de la serviciu și polițistul local respectiv a greșit sau eu știu ce s-a întâmplat acolo. În tot cazul, la fiecare abuz sesizat am luat atitudine. Adică la Polițiile Locale am trimis sesizări la primari, la Poliția Națională, Jandarmerie, Poliția de Frontieră au fost făcute controale de către inspectoratele județene și de către Corpul de Control al ministrului, respectiv cei care sunt la dispoziția inspectorului general al Poliției Române, pentru că și dânsul are o echipă de control acolo”, a declarat Marcel Vela la RFI.