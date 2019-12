Marcel Vela începe lupta cu sindicaliștii din MAI: 'Au crezut că sunt miniştri sau inspector general sau şefi'

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Marcel Vela, spune că sindicatele din cadrul MAI au crezut de multe ori că sunt miniştri sau şefi, precizând că prioritatea acestora trebuie să fie legată de viaţa poliţistului, iar în ceea ce priveşte organizările de forţe şi unde sunt amplasate să lase manageri să se ocupe, scrie news.ro.

"În acest minister, de multe ori sindicatele au crezut că sunt miniştri sau inspector general sau şefi. Preocuparea dânşilor ar trebui să fie legată de viaţa poliţistului, ce salariu are, dacă este bine îmbrăcat, dacă este respectat, de organizările de forţe şi cum sunt, unde sunt plasate, cred că ar trebui să lase managerii să se ocupe. Am avut discuţii constructive cu sindicatul de la Poliţia de Frontieră, unde am discutat efectiv chestiuni care implică comportamentul unor şefi, poate unele aspecte reprobabile, să nu le zic ilegale, dotarea lor, organizarea lor, lucruri efectiv ce ţin de sindicat”, a declarat Vela, joi, într-o conferinţă de presă.

El a criticat faptul că au fost realizate birouri de poliţie rurală în poliţiile unor oraşe, fiind luaţi poliţişti din comune, de lângă fenomenul infracţional", pentru a fi puşi în birouri frumoase în poliţiile orăşeneşti.

"Sindicatele au fost parte la această imagine a ministerului, cu toată dragostea faţă de sindicate. Cum este posibil să accepţi sindicat sau ministru ca să dai nişte funcţii la poliţişti, care şi ei la rândul lor sunt membri de sindicat, să faci, de exemplu, birouri de poliţie rurală în poliţiile unor oraşe şi iei din zona rurală poliţişti ca să faci şef de birou, adjunct de birou, să primească grade, coeficienţi unii care erau cu pile şi să-i aduci din zona poliţiei rurale, exact de lângă fenomenul infracţional, să stea în nişte birouri calde, frumoase, cu maşini, cu secretare, în poliţiile orăşeneşti şi să destructurezi toată această poliţie rurală, posturile de poliţie”, a spus ministrul de Interne.

Vela a menţionat că astfel poliţistul respectiv nu mai depindea de inspectorul şef, care astfel nu avea cum să ştie ce este la bază.

"Poliţistul de la comuna x nu mai depindea de inspectorul şef, poate voia să arate că lucrează dosare, că e activ, trebuia să treacă prin filtru şefului de la Serviciului de Poliţie Rurală, care avea prietenii lui, preferaţii lui şi inspectorul şef nu avea cum să ştie ce se întâmplă la bază pentru că până acum au fost straturi de decizie astfel încât inspectori şefi şi cei care sunt manageri, care au salarii mari, să nu răspundă de ce se întâmplă la baza societăţii. Şi au creat tot feluri de structuri şi de intermediari, cu salarii mari, cu funcţii, cu avantaje şi s-au eliberat de răspundere. Poliţistul de la comuna X, de la postul de poliţie trebuie să depindă direct de inspectorul şef al judeţului”, a explicat ministrul.

Vela doreşte să propună premierului ca posturile de poliţie să treacă la administraţiile locale pentru a fi modernizate.

"Vreau să propun şi domnului prim-ministru, de a trece clădirile actualmente posturi de poliţie celor care doresc în subordinea autorităţilor locale. Adică UAT-urile pot accesa şi fonduri europene, aşa cum au reparat dispensare sau pe proiecte prin Ministerul Dezvoltării să găsim o formulă ca fiecare primar să-şi modernizeze postul de poliţie pentru că până la urmă poliţistul din comună este în serviciul comunei, respectiv şi prin această măsură, care nu este complicată, UAT-urile, primarii, care au bani să poată modernizarea posturile de poliţie pentru că şi ei sunt interesaţi să aibă poliţişti în zonă”, a mai spus Vela, care a menţionat că, din cele 2.400 de posturi de poliţie, 70 la sută nu au canalizare.

Vela a mai declarat că doreşte ca ajute ministerul să crească în încrederea oamenilor, dar nu poate face singur acest lucru.

"Eu sunt civil, politician, venit aici ministru vremelnic. Eu chiar vreau să-i ajut ca acest minister să crească de la 30% cota de încredere, când plec de aici măcar să fie la 31%, dacă nu mai mult, dar singur nu pot. Dacă avem pe Poliţia de Frontieră băieţi care joacă invers, sindicatele mă presează cu nu ştiu ce salarizări, păi atunci cum vreţi să prospere acest minister? Cum vreţi să fie un minister de elită, că miniştrii vin şi pleacă. Generalii de pe aici spun că miniştrii sunt oaspeţi sau turişti. Eu nu sunt nici oaspete, nici turist, eu sunt ministrul Afacerilor Interne, îmi iubesc ţara şi voi face din acest minister, cu profesioniştii din minister, un minister de elită, indiferent cine trage frâna de mână, cine mă ameninţă, cine mă denigrează în presă. Am o datorie, e o onoare şi un privilegiu să fiu ministru şi eu vreau ca atunci când plec din acest minister, cei care rămân să spună da, pe vremea lui Marcel Vela s-au întâmplat lucruri bune, că ce aud până acum, aud lucruri care mă îngrozesc, pe vremea lui x s-a întâmplat aia, pe vremea lui Y s-a întâmplat asta”, a mai afirmat ministrul.