Marea Britanie - Cine sunt cei șapte candidaţi la conducerea Camerei Comunelor

Şapte deputaţi se aflau în cursă, luni, la succesiunea preşedintelui conservator al Camerei Cominelor John Bercow, un personaj-cheie în saga Brexitului, în urma retragerii unuia dintre candidaţi, Shailesh Vara, iar noul ”speaker” urmează să fie desemnat luni, prin vot, de către aleşi, relatează AFP, care-o prezintă succint pe cei şapte candidaţi.

LINDSAY HOYLE

El este preferatul caselor de pariuri. Deputat laburist de 22 de ani, el este primul adjunct al lui John Bercow din 2010. În vârstă de 62 de ani, uşor de recunoscut după accentul său din nord-vestul Angliei, el nu ezită să-i avertizeze pe deputaţii zgomotoşi sau să-i cheme la ordine pe naţionaliştii scoţieni, atunci când aceştia cântau pe nas, în 2017, imnul european, în timpul sesiunii parlamentare. Într-un inerviu acordat Sunday Times, el spune că vrea să potolească atmosfera adesea electrică în dezbaterile din Camera Comunelor. Pentru ziar, el a pozat împreină cu numeroasa sa ”menajerie”, animale care poartă numele unor peesonalităţi politice, precum papagalul său, Boris, o trimitere la premierul britanic.

HARRIET HARMAN

Aleasă în Parlament în 1982, ea este cea mai veche dintre deputate. În vârstă de 69 de ani, ea a fost de asemenea preşedinta interimară a Partidului Laburist, în 2010 şi în 2015. Această fostă secretară de stat însărcinată cu Justiţia, cunoscută prin feminismul său fervent, este a doua preferată a caselor de pariuri. Şi ea vrea să scadă tensiunea în Parlament. ”Trebuie să schimbăm cultura în Cameră şi să ne ascultăm unii pe ceilalţi, în loc să strigăm unii la alţii”, a pledat ea în Sunday Times.

CHRIS BRYANT

Una dintre personalităţile cele mai pline de culoare din Camera inferioară a Parlamentului britanic, Chris Bryant este un ”maniac” al procedurii parlamentare. Un fost pastor al Bisericii Anglicane, acest deputat laburist are 57 de ani şi este homosexual, iar uniunea sa civilă, în 2010, a fost sărbătorită în Parlament. El a jucat un rol important în dezvăluirea scandalului interceptărilor telefonice efectuate de către tabloidul News of the World.

ELEANOR LAING

Ea a fost o purtătoare de cuvânt a Partidului Conservator în Scoţia şi în probleme cu privire la femei, după care a devenit în 2013 a doua adjunctă a lui John Bercow. În vârstă de 61 de ani, ea a fost aleasă prima oară în Parlament în 1997.

ROSIE WINTERTON

Această deputată laburistă, în vârstă de 61 de ani, care a intrat în Parlament în 1997, este a treia şi ultima adjunctă a lui John Bercow. Ea a fost de asemenea subsecretară de stat la mai multe ministere în timpul premierului Gordon Brown.

EDWARD LEIGH

Această figură a Partidului Conservator, deputat din 1983, este un "Brexiteer" fervent. În vârstă de 69 de ani, el este un rebel care, în mai multe rânduri, a votat împotriva partidului său, mai ales în probleme europene sau cu privire la Războiul din Irak. El este cunoscut prin faptul că a fost un susţinător loial al ”Doamnei de Fier”, fostul premier Margaret Thatcher. Soţia sa este o descendentă a regelui George al II-lea.

MEG HILLER

Această deputată laburistă a prezidat influenta Comisie a Conturilor Publice, care examinează cheltuielile Guvernului. Intrată în Parlament în 2005, această londoneză în vârstă de 50 de ani a fost purtătoarea de cuvânt a Partidului Laburist în probleme legate de identitate şi modificări climatice.