Marea Britanie: Explozie 'minoră' la staţia de metrou Southgate din Londra, câteva persoane rănite uşor

O explozie "minoră", provocată de un scurtcircuit la o baterie, s-a produs marţi seara la metroul din Londra, a anunţat Metropolitan Police (Met), citată de AFP.

"La acest stadiu pare că un scurtcircuit la o baterie este cauza exploziei. Met Police şi BTP (poliţia transporturilor) lucrează împreună pentru a stabili tot ce s-a petrecut", a indicat poliţia londoneză, într-un comunicat.Poliţia Metropolitană a precizat că un apel primit la ora locală 19,03 făcea referire "la o explozie" la staţia Southgate din nordul Londrei. Urmare apelului, la faţa locului au fost trimise echipaje de poliţie, precum şi pompieri şi ambulanţe. Un cordon de securitate a fost instalat, oprind accesul în staţie."Este în curs o anchetă pentru a stabili cauza exploziei semnalate, care pare să fi fost minoră", a indicat Scotland Yard, adăugând că nu are cunoştinţă de vreo rănire gravă.Poliţia britanică a Transporturilor a arătat totodată, pe Twitter, că nu crede că incidentul ar fi legat de terorism.Serviciul de ambulanţă din Londra a declarat că a acordat îngrijiri la faţa locului, "pentru răni minore", unui număr de trei persoane, în timp ce alţi doi oameni au fost transportaţi la spital.Pe Twitter, adaugă AFP, unii utilizatori au descris scene de panică la Southgate. "Am simţit un miros de ars (ca de cauciuc) şi am văzut mai mulţi oameni care se grăbeau spre ieşiri", a relatat unul dintre aceştia.