VIDEO Marea Britanie ia fața SUA în războiul din Ucraina, în contextul în care unii republicani cer stoparea imediată a ajutorului: 'Suntem alături de voi!'

Premierul britanic Rishi Sunak a sosit la Kiev. Politicianul a avut deja o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean arătat imagini de la întâlnirea cu premierul britanic și a subliniat că sprijinul Regatului Unit a fost puternic încă din primele zile ale invaziei ruse.

"Din primele zile ale războiului, Ucraina și Marea Britanie au fost aliați puternici. În cadrul întâlnirii de astăzi, am discutat probleme importante pentru țările noastre și pentru securitatea globală", a declarat Zelenski.

În același timp, Sunak a spus că Marea Britanie va sprijini Ucraina până la capăt.

"Marea Britanie știe ce înseamnă să lupți pentru libertate. Suntem alături de voi până la sfârșit, Vladimir", a scris Sunak pe Twitter.

Republicanii de extremă dreaptă din Camera Reprezentanţilor, conduşi de provocatoarea MAGA Marjorie Taylor Greene, au promis, joi, că se vor opune ajutorului acordat Ucrainei, potrivit CNN.

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa ????????????????



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa ???????????????? pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa