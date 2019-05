Marea rafuială din PSD continuă (surse)

Imediat dupa pierderea alegerilor si condamnarea presedintelui Liviu Dragnea, in PSD s-a pornit “marea rafuiala”. Dupa executarea unor apropiati ai presedintelui PSD, mai multi lideri din “noua” conducere au inceput sa faca liste cu decapitarea unor sefi de organizatii dar si cu o remaniere mai larga pentru a multumi noua conducere.

Vezi și: Profilele alegătorilor români (exit poll CURS-Avangarde)

Lipsa unui lider, creeaza deja conflicte majore intre cei care au sustinut o pe Viorica Dancila sa-l infrunte pe Dragnea si sa schimbe macazul imediat dupa arestarea acestuia. Paul Stanescu, Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, Marian Oprisan, Nicolae Badalau si nu in ultimul rand Viorica Dancila au fiecare ganduri de a deveni liderii alesi ai partidului la Congres.

Pana atunci insa, lista celor care urmeaza sa fie executati la organizatiile din tara a fost deja facuta. In ultimele doua zile au avut loc doua intalniri, una la Guvern si una la Parlament intre Dancila, Paul Stanescu, Ciolacu si Badalau pentru sa stabili lista neagra.

Astfel, primul pe lista celor executati s-ar afla Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt, cel mai apropiat lider local de Liviu Dragnea. Acesta este acuzat de noii sefi ca a acaparat jumatate din guvern, ca a capusat Agentiile din subordinea Ministerului economiei si Consiliile de administratie cu oamenii sai. Cel care ar urma sa-i ia locul lui Arsene la conducerea organizatiei este un deputat care il contesta de cel putin un an.

Urmatorii pe lista ar fi Doina Fedorovici de la Botosani, in locul ei urmand sa fie pus presedintele consiliului judetean Costica Macaleti, Iulian Iacomi de la organizatia Calarasi care va fi inlocuit de Ciprian Pandea, Marius Dunca de la Brasov inlocuit cu deputatul Mihai Mohaci (cel care plecase la Pro Romania si a revenit), Luminita Jivan de la Caras Severin ar urma sa fie schimbata cu vicepresedintele consiliului judetean iar la Ilfov Gigi Bolintineanu considerat omul de casa al lui Dragnea si secretarul general Puiu Florian inlocuiti cu apropiatii ai Gabrielei Firea. La Constanta, Felix Stroe ar urma sa fie inlaturat si inlocuit de senatorul Nicolae Moga care are insa un concurent serios in Liviu Brailoiu care a ratat sansa de a fi ministru.

Vezi și: FOTO Gestul SUPREM făcut de Papa Francisc, în fața Patriarhului Daniel: Niciun papă nu a mai făcut așa ceva în fața unui patriarh ortodox

Noua conducere ia in calcul si dizolvarea organizatiei Prahova si inlaturarea lui Bogdan Toader, a familiei Cosma, Nanu junior si Laura Moagher. Pentru conducerea filialei Prahova sunt luati in calcul doi primari care au contestat constant actuala conducere a organizatiei.

Pucistul Fifor, care a semnat scrisoarea impotriva lui Dragnea anul trecut asteapta si el la colt sa isi ia revansa in fata lui Dorel Caprar care urmeaza sa fie inlocuit de la conducerea organizatiei. Fifor a negociat cu Dancila si Stanescu sa fie candidatul PSD la Primaria Arad, context in care s-ar retrage de la presedintia Consiliului National.

Pe lista organizatiilor care vor fi decapitate mai sunt Harghita si Covasna, dar si Teleorman unde Viorica Dancila ar fi promis ca va gasi rapid un inlocuitori pentru Adrian Gadea, pe care insa il va lasa secretar de stat la MDRAP “pentru a nu crea deranj prea mare” asa cum ea insasi s-a exprimat. Urmatorul la rand este Calin Dobra de la Timis. In ultimele zile Marcel Ciolacu a avut intalniri cu Sorin Grindeanu si a negociat revenirea sa in partid. Grindeanu ar trebui sa se retraga de la ANCOM pentru a putea reveni dar nu a luat inca o decizie in acest sens. In cazul in care nu va accepta, se ia in calcul sa fie pus in fruntea organizatiei un apropiat al sau sau chiar revenirea lui Titu Bojin.

La Cluj, Horia Nasra este considerat o mare problema pentru organizatie si un pericol. Un posibil inlocuitor ar fi Ghita Simon, cel care de fapt a si dus greul campaniei si care a relatat mai multor oameni din partid ca i-a atras atentia constant la Codrin Stefanescu despre atitudinea de boicot a lui Horia Nasra.

Citește și: Atacat în emisiunea lui Mihai Gâdea, liderul USR-PLUS contractat de Liviu Dragnea anunță: Nu vom mai accepta

Sursele mai spun ca o mare problema o reprezinta tensiunea dintre Nicolae Badalau si Paul Stanescu aparuta in ultimele doua zile. Badalau are doua revendicari: capul lui Razvan Cuc si cere ca partidul sa nu fie predat spre zona Firea. Din acest motiv au aparut neintelegeri majore intre cei doi si Badalau ia in calcul sa-l contracandideze pe Paul Stanescu la Congres pentru pozitia de presedinte excutiv. In aceste conditii Paul Stanescu si apropiatii iau in calcul aducerea lui Razvan Cuc de la Neamt inapoi la Giurgiu si inlocuirea lui Badalau cu el.

In ceea ce-l priveste pe Oprisan, desi a fost cel mai vocal in seara alegerilor si a doua zi, se pare ca a fost lasat in afara cercului de decizie, lucru care il deranjeaza foarte tare. Se anunță vremuri interesante pe viitor și apropierea unei moțiuni de cenzură despre care vorbesc cei din Opoziție va acutiza lucrurile.