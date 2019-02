Maria Grapini vine cu explicații, după ce a 'greșit' numărătoarea voturilor în defavoarea lui Kovesi

Europarlamentarul Maria Grapini a fost în comisia de numărare a voturilor exprimate de membrii Comisiei LIBE, iar la prima numărătoare a greșit în defavoarea Laurei Codruța Kovesi. Drept urmare, Grapini a fost acuzată că a încercat să măsluiască votul, dar ea susține că nu a încercat să facă așa ceva.

Citește și: Maria Grapini, ELIMINATĂ de la numărătoarea voturilor din Comisia LIBE, după ce a GREȘIT opțiunile pentru Kovesi

”Manipulatorii de serviciu spun ca eu am vrut sa fur la numărarea voturilor! Ce om normal la cap isi poate închipui ca ar vrea cineva sa fure la numărat cand ai lângă tine toată presa si cand ai inca trei membri din comisie lângă tine? Si de ce as fi facut-O? Si nu ar fi reacționat Macovei,daca ar fi fost asa? Ca dovada ca primul teanc care l-am numărat a avut 22 de voturi asa cum am spus eu si cand a fost renumărat de cea care a cerut sa numere ea( este cea care a cerut sancționarea Romaniei si care a fost pe fata pro Kovesi)! Cat de mizerabil sa fii sa acuzi aiurea un om?

Eu am conștiința împăcată ca mi-am facut datoria fata de tara si nu am spus niciun neadevăr fata de nici un candidat!”, scrie Maria Grapini.