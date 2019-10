Maria Sharapova a reintrat în turneul de la Luxembourg

Maria Sharapova (32 de ani) a declarat că ar putea reveni în teren la turneul de la Luxembourg. De asemenea, sportiva a vorbit despre momentul în care își va anunța retragerea din tennis, potrivit Mediafax.

Deși a lipsit o perioadă din teren, Sharapova a declarat, conform UBITennis, că ar putea reveni la turneul de la Luxembourg.

”Am revenit. Fac toate lucrurile corect, dar cred că mai am nevoie de puțin timp. Aș putea juca săptămâna viitoare. Voi vedea cum se resimte umărul cu câteva seturi de antrenament. Nu mă grăbesc. Principalul scop este să mă refac, să mă antrenez și să evoluez bine în 2020. Vreau să mă pregătesc pentru 2020 și să fiu sănătoasă. Umărul meu a fost o slăbiciune pentru mine mai mulți ani. Anul acesta s-a agravat destul de rău. Nu am jucat mare parte din sezon. Un atlet are parte de suișuri și coborâșuri. Am motivația să devin mai bună. Știu că nu există limite în ceea ce poți obține”, a declarat Maria Sharapova.

Maria Sharapova a mai vorbit și despre momentul în care își va încheia cariera în tenisul profesionist: ”Niciodată nu m-am gândit cât timp voi juca. Când aveam 19 ani, sunt sigură că nu mă gândeam să joc peste 30 de ani. Sunt mai aproape de final decât la începutul sau la mijlocul carierei, dar nu se știe niciodată”.

De-a lungul carierei sale, Maria Sharapova a câștigat 36 de titluri WTA. Printre acestea se numără cinci titluri de Mare Șlem.