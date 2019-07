Maria Sharapova, după înfrângerea rușinoasă de la Wimbledon: 'Este foarte ciudat că am abandonat în timpul unui meci'

Maria Sharapova (32 de ani, nr. 80 WTA) a fost nevoită să abandoneze, marți, 2 iulie, în primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon din cauza unor probleme de sănătate, informeaz[ MEDIAFAX.

În timpul meciului inaugural disputat împotriva franţuzoaicei Pauline Parmentier (33 de ani, nr. 88 WTA), rusoaica a acuzat dureri grave la încheietura mâinii stângi, fapt ce a determinat-o să abandoneze competiţia.

”Mi s-a mai întâmplat să am probleme cu tendonul mâinii stângi. Mi s-a întâmplat și astăzi, în al doilea set. Cu siguranță nu este ușor. Este foarte ciudat că am abandonat în timpul unui meci. Asta, cu siguranță, înseamnă că este dureros. Nu am primit nici un fel de lămurire, din partea nimănui, cu privire la acest tip de accidentare și la ce anume o cauzează”, a declarat Sharapova în urma partidei.

Întrebată dacă va renunța la cariera sportivă după acest eveniment, Sharapova a răspuns: ”Nu vreau să plec. Încă am o pasiune imensă pentru ceea ce fac.”