Marian Andronache (PMP): Am votat pentru un intelectual adevărat, respect, educaţie şi performanţă

Vicepreşedintele PMP, lider judeţean al partidului şi viceprimar al municipiului Suceava, Marian Andronache, a declarat la ieşirea de la urne că a votat pentru un preşedinte ''intelectual adevărat'', pentru un proiect de ţară care are ca piloni de bază respectul, educaţia şi performanţa, scrie Agerpres.

Marian Andronache a votat la o secţie organizată la Universitatea Suceava.

El a spus că s-a terminat o campanie electorală grea, atipică, cu moţiune de cenzură, instalarea unui nou guvern, dar consideră că ''un preşedinte intelectual adevărat'' este ceea ce trebuie să aibă România acum.



"A venit momentul ca România să aibă ca preşedinte un intelectual adevărat, un antreprenor real, un antreprenor care nu face afaceri cu statul, un om cinstit şi raţional (...) Am votat pentru un proiect de ţară care are trei piloni de bază: respect, educaţie şi performanţă, elemente de care societatea românească are neapărat nevoie. A venit momentul în care trebuie un restart şi sunt convins că preşedintele nou ales va putea să realizeze lucrul acesta", a spus Andronache.