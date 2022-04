Marian Artimon, USLM: Metrorex este un obiectiv strategic cu rol important în apărarea civilă, dar nu a primit un ban pentru protecţia civilă din 1996'

Metrorex este un obiectiv strategic cu rol important în apărarea civilă, dar nu a primit un ban pentru protecţia civilă din 1996, a declarat, marţi, Marian Artimon, secretar general al sindicatului Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), în cadrul unei conferinţe de presă.

"Foarte multă lume nu ştie care este atributul Metrorex. Metrorex este o societate comercială pe acţiuni care are ca obiect de activitate transportul public de călători şi la fel dar poate chiar mai important este un obiectiv strategic cu rol important în apărarea civilă. Toată lumea a observat, toată lumea este la curent cu războiul din Ucraina. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat la nivel de Kiev unde bombardamentele ruseşti au arătat importanţa adăposturilor de protecţie civilă în caz război. Doamne fereşte de un război pe teritoriul României! În Legea 10 din 1975, de înfiinţare a societăţii actuale Metrorex, fostă Întreprinderea de Exploatare a Metroului Bucureşti, se specifica că 70% din activitatea Metrorex se ocupă de rolul strategic. Din păcate Metrorex nu a primit un ban pentru protecţia civilă din 1996. Această parte, de obiectiv strategic, a fost total neglijată. Vă daţi seama, 25 de ani nu am primit niciun leu. Din ce urmărim şi ceea ce vedem, bugetul de venituri şi cheltuieli Metrorex, aprobat prin hotărâre de guvern luna trecută, are un deficit de 420 de milioane de lei. Deci mai mult este neacoperit bugetul necesar Metrorex decât am primit ca şi subvenţie până la această dată", a spus Marian Artimon.

El a menţionat că 2021 a fost primul an în istoria Metrorex în care compania nu a avut buget de venituri şi cheltuieli aprobat. Marian Artimon a afirmat că nu există fondurile necesare pentru a menţine Metrorex şi pe zona de transport public de călători la un nivel sigur şi care să acopere toate instrucţiile de serviciu.

Secretarul general al sindicatului a precizat, de asemenea, că în 2021 societatea a pierdut 1.000 de angajaţi, iar anul acesta au fost angajaţi 300, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit sindicalistului, în 90 de zile de la finalul stării de alertă încetează valabilitatea contractelor colective de muncă, iar cu 60 de zile înainte sunt obligaţi să demareze negocierea unui nou contract colectiv de muncă la nivel de Metrorex sau a unui act adiţional la actualul contract colectiv de muncă.