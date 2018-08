Marian Godină, în RĂZBOI cu jandarmii: 'Pentru banii ăia ar trebui să plecați în afară și să veniți să protestați apoi la Victoriei. În gaz'

Celebrul polițist Marian Godină se războiește, pe Facebook, cu colegii săi de la Jandarmerie. După ce a postat un mesaj prin care critica intervenția în forță a jandarmilor la protestul diaspora de vineri, Godină s-a trezit cu mesaje de amenințare.

"Am lăudat Jandarmeria Română de multe ori. Ba chiar am îndemnat oamenii să dea like paginii lor, iar când s-a întâmplat asta, pagina lor a crescut într-o zi cu câteva mii de aprecieri.

Am scris de multe ori în apărarea lor, știind clar că multe din criticile adresate lor mi le voi lua eu, dar nu mi-a păsat pentru că nu scriam decât exact ce gândeam eu. Nu îi consider datori pentru asta, nu m-au pus ei să îi laud și nu așteptam mulțumiri.

I-am criticat apoi o dată. Pfffoaaaai!!!

De la comentarii scrise într-o limbă română stricată presărate cu multe înjurături, la mesaje private cu amenințări. Zeci de review-uri cu înjurături.

Vorbesc acum de unii, nu de toți, pentru că, prin natura meseriei, cunosc foarte mulți jandarmi și mulți sunt cu capul pe umeri.

Mă gândesc acum la aceia de care vorbeam mai sus, ăia de mă înjură exact ca huliganii din galerii.

Dacă așa au reacționat ei la o simplă părere contrară, având la dispoziție internet și tastatură, îmi pot închipui ușor cum reacționează în condiții de stres și cu adrenalină când, în loc de net și tastatură, au la ei bastoane și gaze.

Hai băieți, băgați comentarii d-alea faine și umpleți-mi pagina cu recenzii negative, măcar aici puteți acționa exact după cât vă duce propria minte, nu la ordin, că la ordine ați sta și în cap dacă vi s-ar cere. Dar vă înțeleg, salariul pe care îl aveți la stat și pentru care executați orice vi se spune nu l-ați putea câștiga în veci în mediul privat din România. E lesne de înțeles de ce.

Pentru banii ăia ar trebui să plecați în afară și să veniți să protestați apoi la Victoriei. În gaz", scrie Marian Godină pe Facebook.