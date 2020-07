Marian Oprișan, președintele CJ Vrancea, anunță semnarea Certificatului de Urbanism pentru Autostrada Buzău – Focșani, partea din A7

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, anunță prin intermediul unui comunicat de presă că a semnat în calitate de președinte al CJ Vrancea Certificatul de Urbanism pentru porțiunea autostrăzii A7 Buzău-Focșani, în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții. El susține că astfel și-a îndeplinit una din marile promisiuni făcute vrâncenilor:

”Anunț cu satisfacție că după o lungă perioadă de așteptări, în urma efortului, implicării și lobby-ul pe care le-am făcut la guvernanții acestei țări, am ajuns ca astăzi, 16 iulie 2020, să semnez în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea Certificatul de Urbanism pentru porțiunea autostrăzii A7 Buzău-Focșani, în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.

Întotdeauna când am făcut o promisiune, am depus toate eforturile pentru a o respecta mai devreme sau mai târziu, mai ales când nu au depins exclusiv de mine. Am investit timp, energie și pasiune pentru ca Vrancea să prospere, ori acest lucru este ombilical legat de o infrastructură foarte bună. Este știut de absolut toată lumea că reabilitarea, modernizarea drumurilor ce tranzitează județul Vrancea au reprezentat prioritatea mandatului meu de președinte al CJ Vrancea.

Nimic nu este ușor și trebuie să fim corecți, așa că reamintesc tuturor că în urmă cu 8 ani, prin parlamentarii PSD, interpelam miniștri transporturilor și Guvernul României cu privire la necesitatea și urgența introducerii în Master Planului României a unui drum de mare viteză care să lege capitala țării de nordul Moldovei.

• În anul 2014, aduceam la aceeași masă pe reprezentanții Guvernului, reprezentanții CNAIR, reprezentanții primăriilor din județul Vrancea și proiectantul SC Consitrans SRL, pentru a stabili împreună cu aceștia traseul și planul de încadrare al viitoarei autostrăzi care urma să tranziteze județului Vrancea.

• În anul 2015, Comisia Europeană aproba varianta finală a Master Planului General de Transport în care se prevedea realizarea unui drum de mare viteză care să lege Bucureștiul prin Buzău-Focșani-Bacău de Pașcani.

• În anul 2016, Guvernul României aproba Master Planul, prin Hotărârea de Guvern nr. 666/2016. ( vezi facsimil 1 )

• Tot în anul 2016, ANAP aviza documentația de atribuire, publicându-se în SEAP demararea licitației în vederea stabilirii firmei care să elaboreze studiile de fezabilitate și proiectele tehnice pentru fiecare dintre tronsoanele autostrăzii Ploiești - Pașcani ( Ploiești-Buzău – 65 km, Buzău-Focșani-72 km, Focșani-Bacău- 110 km, Bacău-Pașcani- 82 km).

• În anul 2017, Guvernul PSD a prevăzut în proiectul legii bugetului de stat, sumele necesare aferente elaborării acestor sudii necesare realizării autostrăzii Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani.

• În septembrie 2018, în timpul Guvernării PSD, CNAIR a semnat contractul de servicii privind ”Elaborare Studiu de Fezabilite și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Buzău-Focșani” în valoare de 13,933 milioane de lei fără TVA cu firma SC Consitrans SRL, finanțare nerambursabilă prin POIM 2014-2020, termen de predare a documentației - 2020. (vezi facsimil 2 )

• În data de 15 noiembrie 2018, CNAIR semna contractul de servicii referitor la cel de-al doilea tronson care tranzitează Vrancea și anume ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Focșani-Bacău” în valoare de 20.123.408,52 lei fără TVA, cu firma Consitrans SRL, tot cu finanțare nerambursabilă prin POIM 2014-2020, termen de predare a documentației - 2020. (vezi facsimil 3)

• În luna august 2019 am organizat la sediul Consiliului Județean Vrancea o întâlnire între reprezentații Consitrans SRL, primarii localităților tranzitate de autostradă, reprezentați ai MAPN,

ANIF, Apele Române, Secția de Drumuri Naționale, ISU pentru stabilirea detaliilor și avizelor în cadrul studiilor de impact și a studiilor de trafic. (https://cjvrancea.ro/noutati/vizualizare/reprezentantii-cnair-au-prezentat-astazi-la-cj-vrancea-traseele-luate-in-calcul-pentru-realizarea-drumului-de-mare-viteza-autostrada-buzau-focsani-si-focsani-bacau/)

Toate aceste demersuri și documentele care au rezultat din munca a multor instituții nu pot fi realizate și predate de pe o zi pe alta, o investiție atât de mare și de importantă neputând fi realizată în câteva luni, așa cum doar niște copii de grădiniță ar putea crede.

Țin să mulțumesc echipei CNAIR, primarilor și în special Guvernului PSD care au înțeles cât de importantă este conectarea Moldovei printr-o autostradă și sper ca în perioada următoare să ajungă la Consiliul Județean și cererea de eliberare a certificatului de urbanism și avizare a planurilor spre neschimbare pentru tronsonul Focșani-Bacău.

Ceea nu știu ticăloșii, care cu infatuare au descoperit după 8 luni că există în execuție autostrada A7, este că în acest an, 2020, se vor încheia toate schițele, planurile și documentele tehnice pentru realizarea Autostrăzii Ploiești-Pașcani.

Din nefericire, însă, Guvernul PNL nu a asigurat finanțarea începerii lucrărilor acestei autostrăzi chiar dacă documentația va fi finalizată la acest final de an, construirea drumului de mare viteză trebuind să aștepte exercițiul financiar POR 2021-2027, pentru a fi plătite lucrările de execuție efective.”, susține Marian Oprișan, Președintele Consiliului Județean Vrancea.