Marian Oprişan, scrisoare deschisă: 'Ieșim din această campanie dezamăgiți și dezgustați de mentalitatea și obiceiurile adversarilor noștri'

Marian Oprişan, preşedintele PSD Vrancea şi al Consiliului Judeţean Vrancea, semnează o scrisoare deschisă adresată vrâncenilor şi românilor, prin care denunţă comportamentul reprezentanţilor opoziţiei în campania electorală.

"Dragi vrânceni, dragi români,

Am intrat în campania pentru alegerile europarlamentare cu sufletul deschis și cu același gând hotărât: „România merită mai mult respect!”. Din 2016 până în prezent, am demonstrat acest crez prin fapte și prin cifre, pentru că ne iubim țara și iubim adevărul. Am stat de vorbă deschis cu voi, ne-am explicat planurile viitorul țării și v-am ascultat păsurile. Ne-am bucurat să vă avem alături, ca întotdeauna.

Ieșim din această campanie dezamăgiți și dezgustați de mentalitatea și obiceiurile adversarilor noștri. Nu a existat nicio altă campanie în care să fim atât de insultați și de jigniți, în care așa-ziși „politicieni” să scoată cu disperare minciuni și manipulări pe bandă rulantă. În lipsă de program sau viziune politică, peneliștii s-au transformat în agenție de știri false, iar noi veniții din politică se comportă ca niște golani de cartier, amenințând și intimidând alegătorii. Vedem cu tristețe că PNL nu se dezminte! Să nu uităm că acest partid a trădat deja românii în Parlamentul European, când a votat Rezoluția Împotriva României!

Nu așa se schimbă România, prin înjurături ca la ușa cortului și dezinformări grosolane! Nu așa se câștigă voturi și un loc în Europa, prin denigrări și atacuri împotriva românilor! Celor care din disperare recurg la acest fel de gesturi le spun „Să vă fie rușine!”.

În timp ce adversarii noștri își exersau jignirile și făceau repetiții pentru minciuni, noi ne preocupam de bunăstarea și viitorul acestei țări. În ultimii trei ani, Produsul Intern Brut a crescut cu 48,4%, iar Guvernul României a majorat salariul minim cu 36%. Salariile profesorilor au fost dublate, iar cele ale medicilor au ajuns la nivelul celor din Uniunea Europeană. Astăzi, când vorbim, șomajul este de 3,2%. Pensiile au crescut cu 19% în toată această perioadă, iar în mai copiii au luat prima alocație mărită la 200 lei. Asta înseamnă să fii patriot! Asta înseamnă să-ți iubești țara!

Este ușor să jignești, dacă îți lipsește bunul simț și coloana. Este mult mai greu să faci lucruri pentru localitatea ta, pentru județul tău, pentru țara ta. Dar pe noi nu ne sperie munca. Noi am făcut aducțiunile cu apă potabilă în satele și orașele Vrancei, noi am implementat proiecte de canalizare și epurare a apelor uzate. Noi suntem cei care am reușit să reabilităm și să modernizăm drumurile și școlile din județ. Tot noi am construit Bazinul de Înot Didactic de la Baza Sportivă Focșani și am reabilitat Crângul Petrești, locul unde toți focșănenii vin să își petreacă weekendurile! Am investit enorm în aparatura de la Spitalul Județean „Sfântul Pantelimon”, astfel încât să se poată face și aici operații complexe! Știu că încă sunt foarte multe lucruri de făcut în fiecare dintre localitățile dumneavoastră și că mulți nu mai aveți răbdare, dar lucrurile bune nu se fac ușor, mai ales atunci când trebuie să repari și ceea ce alții au făcut împotriva românilor.

Dragi vrânceni, dragi români, votul vostru este cel mai bun răspuns la jignirile gratuite ale unor iresponsabili. Nu vă lăsați intimidați sau induși în eroare și alegeți să le demonstrați că minciuna are picioare scurte. Alegeți pentru viitorul vostru și viitorul țării. Alegeți ca în Parlamentul European, Partidul Social Democrat (PSD) să fie reprezentat de o echipă profesionistă, cât mai puternică în lupta pentru interesele românilor!

Al dumneavoastră,

Marian Oprișan

Vicepreședinte PSD România

Președintele Consiliului Județean Vrancea"

Material comandat de PSD Vrancea. Cod Mandatar financiar 41190008