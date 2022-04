Marian Rasaliu: `Când vom putea asista și la inaugurarea Spitalului Regional din Brașov?`

Prezent la festivitatea de inaugurare a noului sediu extins și modernizat al Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, deputatul PSD Marian Rasaliu a punctat încă o dată faptul că este vital să existe și Spital Regional la Brașov.

”Mă bucur că astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății, când sărbătorim cel mai prețios dar, sănătatea, la Brașov a fost inaugurat noul sediu extins și modernizat al Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Când vom putea însă asista și la inaugurarea Spitalului Regional din Brașov?

Cetățenii județului Brașov au nevoie de un spital nou, iar cadrele medicale merită să își facă meseria în mod civilizat, într-o unitate spitalicească care să le ofere și laboratoare unde să desfășoare muncă de cercetare. Consider necesară continuarea, cât mai urgent, a proiectului construirii Spitalului Regional din Brașov, proiect început în timpul guvernării PSD. Este proiectul început încă de pe vremea când ocupam funcția de prefect al județului Brașov. M-am luptat atunci să obţin un consens politic din partea tuturor parlamentarilor de Braşov pentru susţinerea realizării lui. Un lucru este sigur: este nevoie de de continuitate și asumare, dincolo de culoarea politică! Când am lucrat împreună, am reușit ca într-un timp record să inițiem o lege, care ulterior a fost adoptată, prin care să fie transferat Primăriei Brașov terenul viitorului Spital Regional. PSD a continuat să sprijine acest obiectiv, prin măsurile luate în ultimii ani, ultimele dintre ele fiind semnarea acordului cu BERD pentru realizarea studiului de fezabilitate și negocierea informală cu Comisia Europeană pentru cofinanțare, în exercițiul bugetar 2021-2027.

Sănătatea nu are culoare politică! Trebuie să înțelegem cu toții că noul spital din Brașov nu va fi al unui partid, ci al cetățenilor din regiune. Este vital așadar ca întreaga clasă politică să lupte pentru acest proiect.” a declarat deputatul PSD Brașov Marian Rasaliu.