Maricel Popa, președintele PSD Iaşi: 'Regiunea Nord-Est trebuie să fie o prioritate în PNRR'

Preşedintele filialei ieşene a PSD, senatorul Maricel Popa, consideră că Regiunea Nord-Est a României trebuie să fie o prioritate în Planul Naţional pentru Rezilienţă şi Redresare (PNRR).

Senatorul ieşean susţine, prin intermediul unui comunicat de presă, că în calitate de parlamentar este la fel de interesat ca Iaşiul să atragă tot mai multe fonduri precum era atunci când deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. El susţine că va profita de orice ocazie pentru a susţine proiectele Iaşiului, dar şi pentru a contribui la alocarea unor resurse financiare cât mai consistente pentru modernizare şi dezvoltare, potrivit agerpres.ro.

"Am citit recent despre propunerea Guvernului cu privire la Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare (PNRR). (...) PNRR este parte a unui mecanism promovat de Uniunea Europeană, unde România va avea alocat un buget de peste 30 miliarde de euro, din care 13,7 miliarde vor fi structuraţi sub formă de granturi, iar diferenţa de 16,6 miliarde de euro va proveni din împrumuturi. Pornind de la recomandările specifice de ţară, investiţiile şi reformele din cadrul PNRR trebuie transmise către Comisia Europeană până la sfârşitul lunii aprilie. Deşi timpul este destul de redus, Guvernul are obligaţia de a întocmi un document echilibrat, unitar şi coerent în care toate regiunile geografice ale României să fie acoperite şi să primească alocări conform necesităţilor", spune preşedintele PSD Iaşi.

Acesta afirmă totodată că Regiunea Nord-Est a fost uitată când la putere a fost un guvern de dreapta, fiind favorizate alte zone ale ţării.

"Banii europeni alocaţi nu vor fi ai guvernului de dreapta ci ai românilor. Şi toţi trebuie să beneficieze în egală măsură de aceste resurse. Suntem încă departe de a recupera decalajul de dezvoltare faţă de media europeană. Din datele statistice publicate de Eurostat reiese foarte clar că România se află pe locul doi în topul celor mai inegale venituri, mult peste media europeană (7,08% faţă de 4,99%), iar decalajele dintre mediul urban şi rural nu s-au redus. Pentru a rezolva aceste probleme este absolut necesar să reducem în primul rând decalajele de dezvoltare dintre regiunile ţării. Astfel, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică observăm că Regiunea Nord-Est prezintă cea mai mare rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE). Aceasta este de 3.5 ori mai mare decât în regiunea Bucureşti - Ilfov (47.1 faţă de 14), în condiţiile în care numărul de locuitori este asemănător. În regiunea nord-est este cel mai mic grad de racordare la sistemul public de alimentare cu apă (50% faţă de media naţională de 70%), precum şi unul dintre cele mai mici procente în ceea ce priveşte conectarea la reţelele de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (37,7% faţă de media naţională de 53%). Amintesc aici şi lipsa de dezvoltare a infrastructurii rutiere, mai ales lipsa unei autostrăzi care să conecteze întreaga regiune cu restul ţării. Pe aceste considerente Guvernul trebuie să aibă ca prioritate zona Moldovei, iar judeţul Iaşi reprezintă aproape jumătate din populaţie", a arătat senatorul Maricel Popa.

El consideră că în cadrul acestui mecanism de finanţare europeană nu trebuie să existe culoare politică atunci când vor fi alese proiectele care vor primi finanţare.

"Dacă se va întâmpla acest lucru, coaliţia de dreapta va arăta că guvernează doar pentru o parte dintre români. Toate comunităţile locale au nevoie de finanţări şi proiecte pentru dezvoltare şi modernizare. Aşa cum s-a întâmplat în perioada în care PSD a fost la guvernare, aşa trebuie să se întâmple şi acum. De exemplu, fiecare comunitate din judeţul Iaşi a primit prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală cel puţin două proiecte, în funcţie de necesităţi. Următorii ani vor fi foarte dificili. Ritmul de creştere a datoriei publice este unul îngrijorător şi poate ajunge până la 60% din PIB până în 2022. De asemenea, vor creşte deficitul bugetului public şi rata şomajului. În aceste condiţii, investiţiile realizate din bugetul naţional nu vor putea fi foarte consistente. Astfel, PNRR devine vital pentru comunităţile din România şi fiecare euro trebuie maximizat în folosul românilor. Sper ca autorităţile să înţeleagă şi faptul că 70% din suma totală alocată trebuie consumată în primii doi ani. Este nevoie de seriozitate şi transparenţă, dar şi de coeziune şi echilibru la nivel politic în ceea ce priveşte demararea procedurilor. Orientarea investiţiilor trebuie să fie realizată având în mod real ca obiective asigurarea coeziunii sociale, economice şi regionale, într-o abordare echilibrată astfel încât investiţiile finanţate să asigure premisele pentru creştere sustenabilă şi totodată să contribuie la reducerea inegalităţilor şi a disparităţilor pentru regiuni", a mai spus liderul PSD Iaşi.