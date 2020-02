Marile companii de tehnologie din China şi-au temperat investiţiile în Silicon Valley

Cele mai importante companii chineze de tehnologie nu au realizat, în 2019, nicio investiţie anunţată public în SUA, conflictul comercial dintre americani şi chinezi obligând companiile din China să îşi oprească valul de investiţii în Silicon Valley.

Marile companii chineze nu au realizat, în 2019, nicio investiţie anunţată public în SUA, conflictul comercial dintre americani şi chinezi obligând companiile din China să îşi oprească valul de investiţii în Silicon Valley.

Alibaba, gigantul ccomerţului electronic, cu o valoare de 580 miliarde de dolari, a investit în SUA încă din anul 2013, devenind un jucător important în companii precum Lyft sau Snap, înainte că acestea să se listeze pe bursă.

Anul trecut, însă, nivelul investiţiilor anunţate public realizate de Baidu, Alibaba şi Tencent în startup-uri americane a scăzut cu 84% faţă de anul 2018, arată o analiză a furnizorului de date PitchBook.

Grupul de companii BAT (acronim pentru cele trei companii gigant din China – n.r.) a anunţat 12 investiţii în valoare totală de 560 milioane dolari, pentru anul 2019. Acest nivel al investiţiilor indică o scădere puternică faţă de nivelul de 4,7 miliarde dolari înregistrat în 2015.

Retragerea acestor companii din Statele Unite ale Americii relevă un trend global de încetinire a investiţiilor, în contextul în care investiţiile minoritare au scăzut cu 64% la nivel mondial.

„Cel mai negativ lucru pentru investitori este incertitudinea. Mulţi investitori chinezi au decis că nu merită să îşi piardă timpul aşteptând un an pentru o decizie a CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States, instituţia responsabilă cu aprobarea investiţiilor străine în SUA), mai ales că acea decizie se poate finaliza cu un răspuns negativ, ceea ce i-a determinat să nu mai facă tranzacţii în SUA”, a declarat Charles Liu, cofondator al firmei de private Equity HAO Capital, potrivit FT.