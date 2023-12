Mario Camora, într-o perioadă de confuzie la CFR Cluj, se întreabă de ce echipa nu mai obține victorii în Superligă

Mario Camora, jucătorul echipei CFR Cluj, nu înţelege ce se petrecela formaţia sa şi de ce el şi coechipierii săi nu mai reuşesc să câştige în Superligă.

„Nu mai ştiu ce să zic! Avem trei-patru şanse să facem 2-0 şi meciul era terminat. Din nou însă am luat golul, apoi echipa a căzut psihic. Aşa rezultate slabe nu am avut nicodată, atâtea meciuri fără victorie. Nici nu visam să prind aşa ceva. Distanţa faţă de FCSB este mare, trebuie să facem mai multe, să fim mai concentraţi, trebuie să dăm mai multe goluri. Puteam să avem şase puncte în plus acum, dar, din păcate, nu am reuşit. Plecăm, din nou, cu o înfrângere. Aşa nu se mai poate! Ne trebuie o victorie. Echipa a jucat bine până a egalat Sepsi, am avut trei-patru ocazii, dar dacă nu mai dăm gol! Nici nu mai ştiu ce să vă spun! Nimic nu mai merge, suntem foarte supăraţi”, a declarat Mario Camora, conform News.ro.

Echipa Sepsi OSK a învins duminică seara, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în etapa a 20-a din Superligă.