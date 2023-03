Mario Iorgulescu se scuză după ce a râs de justiția din România: Nu mi-am luat medicamentele

Mario Iorgulescu a dat primele declarații presei din România, după ce a postat pe Facebook o imagine în care scria că viața e minunată. Fiul lui Gino Iorgulescu e condamnat la 15 ani de detenție, după ce, drogat fiind la volan, a cauzat un accident mortal.

Mesajul sfidător postat de Mario Iorgulescu

În cadrul postării de pe Instagram, Mario Iorgulescu a scris mai multe cuvinte, prin care practic râde de România: ”Relaxare”, ”Viață minunată”, ”Toatebune”. De asemenea, el a postat și câteva cuvinte referitoare la procesul și condamnarea sa: ”Cred în justiție”, ”Lege și Ordine”, ”Justiție”, ”Mafie”.

„Îmi pare rău că declarația pe care am dat-o în presa a sunat sfidătoare. Nu asta a fost intenția mea. Îmi doresc din toată inima să pot fi ascultat și eu. Să se ia în calcul și punctul meu de vedere. Am dat acea declarație la nervi și nu-mi luasem tratamentul. Am reacționat impulsiv. Din păcate, trebuie să îmi iau tratamentul, iar atunci când nu o fac, reacționez la impuls și nu gandesc foarte limpede. E parte din boala mea. Fac lucruri din impuls pe care apoi le regret. Știu că dacă este o țară cu posibilitatea de a aresta pe oricine indiferent de câții bani are sau cine este, acea țară este România. Nu vreau sa mă pun în niciun caz contra țării pe care o iubesc din tot sufletul. Doresc doar să fiu și eu ascultat. Măcar atât”, a spus Mario Iorgulescu conform Spynews.ro.