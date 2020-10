Marius Bilaşco, prima reacție după victoria de la Sofia: Cheia succesului a fost că jucătorii au respectat foarte bine indicaţiile primite

Managerul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilaşco, a declarat, joi seară, la LookSport+, că la meciul cu ŢSKA Sofia, scor 2-0, cheia succesului a fost faptul că jucătorii au respectat foarte bine indicaţiile primite.

“Era important să începem bine pentru moralul nostru. Am obţinut o victorie importantă şi în acest moment trebuie să ne gândim la următorul meci, din campionat. Am avut un început mai ezitant, ei au început foarte bine, au pus presiune, au combinat mai mult, dar după minutul 20 lucrurile s-au echilibrat şi am reuşit să controlăm această partidă. Cheia succesului a fost că jucătorii au respectat foarte bine indicaţiile primite înainte de meci. Am profitat la cea mai mică greşeală a adversarului”, a spus Bilaşco.

Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa ŢSKA Sofia, într-un meci din prima etapă a grupei A a Ligii Europa. În cealaltă partidă din grupă, AS Roma a învins cu 2-1 Young Boys, revenind de la 0-1.

Pe stadionul Vasil Levski din Sofia, au marcat Rondon ’53 şi Deac ‘74 (penalti).

În etapa următoare, la 29 octombrie, de la ora 22.00, vor avea loc meciurile: AS Roma - ŢSKA Sofia şi CFR Cluj - Young Boys.