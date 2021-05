Marius Bilaşco speră ca Edi Iordănescu să continue la campioana României și în sezonul următor

Directorul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilaşco, s-a declarat convins că Edward Iodănescu va continua în funcţia de antrenor, subliniind că nu s-a pus problema ca acesta să nu rămână la echipa campioană, conform news.ro

"Nu am avut dubii că nu ne-am fi putut îndeplini obiectivul. Am avut încredere în acest grup de băieţi. Eu sunt convins că Edi va continua, nu s-a pus niciodată problema să nu continue. E o înţelegere cu el să continue. CFR de obicei nu pune antrenori pentru 6-7 luni de zile. Acum vrem să ne bucurăm de acest moment, nu se pune problema să discutăm de plecarea lui Edi. Sunt convins că va continua şi avem de îndeplinit un obectiv important, acela de a fi într-o competiţie europeană, grupele Ligii Europa, grupele Ligii Campionilor e un obiectiv greu de obţinut. Poate vom bea şampanie la Cluj, acum plecăm spre Suceava să luăm avionul spre Cluj. Nu am luat şampanie cu noi la Botoşani. Cred că la meciul cu FCSB, o parte din jucătorii care au dus greul, vor primi vacanţă. Dar asta e decizia antrenorului", a declarat Bilaşco la Digisport.

Formaţia CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Botoşani, şi a câştigat al patrulea titlu consecutiv de campioană a României şi al şaptelea din istoria sa.

Unica reuşită a meciului a fost semnată de Ţigănaşu, în proprie poartă, în minutul 53.

Din etapa a IX-a, penultima, mai sunt de disputat meciurile FCSB - Universitatea Craiova şi Academica Clinceni - Sepsi OSK.

Înaintea acestor două meciuri, clasamentul este următorul: