Marius Budăi pasează pisica: 'Pentru a putea face plata alocaţiilor, avem nevoie ca domnul preşedinte să promulge legea bugetului de stat'

Ordonanţa de urgenţă privind majorarea alocaţiilor copiilor a fost adoptată marţi de Guvern însă pentru a putea plăti sumele este nevoie ca preşedintele României să promulge Legea bugetului de stat, afirmă ministrul Muncii, Marius Budăi, agerpres.ro.

"Ca urmare a deciziei Parlamentului României de suplimentare a bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale cu suma de 2,13 miliarde lei, în vederea majorării alocaţiilor de stat prin Legea bugetului pe 2019, Ministerul Muncii a întocmit proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care a fost aprobat ieri (marţi) în Guvern. Prin acest proiect am modificat Legea 61/1993 şi legea 448/2006. Ordonanţa a fost adoptată dar, pentru a putea face plata alocaţiilor, avem nevoie ca domnul preşedinte să promulge legea bugetului de stat. Totuşi, pentru a nu ajunge să fim puşi în imposibilitatea de a aplica această Ordonanţa şi pentru a nu încălca Legea finanţelor publice, am modificat Ordonanţa pe articolul II şi am spus că va intra în vigoare începând cu drepturile aferente datei de 1 a lunii următoare celei la care se promulga Legea bugetului de stat. Este aşadar decizia domnului preşedinte dacă promulgă sau nu bugetul", a spus Budăi.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui României, Mădălina Dobrovolschi, a anunţat miercuri că şeful statului urmează să ia o decizie cu privire la legile bugetului de stat şi asigurărilor sociale pe care o va anunţa public în zilele următoare, adăugând însă că proiectul adoptat de Parlament nu este destinat dezvoltării şi progresului României, ci "bunăstării PSD".

"Preşedintele României, Klaus Iohannis, atrage atenţia încă o dată că bugetul pentru anul 2019 nu este destinat dezvoltării şi progresului României, ci bunăstării PSD. Bugetul pentru anul 2019, croit din imaginaţia PSD pe baza unor cifre exagerat de optimiste, reprezintă o nouă dovadă a iresponsabilităţii şi modului defectuos prin care social-democraţii au decis să guverneze România. În pofida numeroaselor semnale de alarmă cu privire la sustenabilitate, PSD a mers înainte cu bugetul, aşa cum a decis de fapt grupul restrâns de la vârful acestui partid, care are interese paralele cu cele ale românilor. (...) Preşedintele României urmează să ia o decizie în privinţa Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care o va anunţa public în zilele următoare", a spus Dobrovolschi, la Palatul Cotroceni.

Ea a precizat că, deşi au trecut trei luni de când PSD trebuia să prezinte public proiectul de buget pentru acest an, abia miercuri acest act normativ a ajuns la preşedintele României pentru promulgare.

Guvernul a adoptat marţi ordonanţa de urgenţă privind majorarea alocaţiilor copiilor, măsura urmând să se aplice începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii bugetului, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.

"Guvernul a adoptat prin ordonanţă de urgenţă majorarea alocaţiilor copiilor. (...) 300 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi, 150 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestor cursuri. De asemenea, alocaţia va fi de 300 de lei şi pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani în cazul celor cu dizabilităţi", a spus Nelu Barbu, la finalul şedinţei de Guvern.