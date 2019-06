Marius Budăi: 'Pentru dialogul social, trebuie ca de acum să luăm în calcul tehnologizarea şi noile forme de muncă'

Guvernele europene trebuie să ia în calcul foarte mult, de acum încolo, tehnologizarea şi noile forme de muncă, în cadrul dialogului social, a declarat marţi ministrul Muncii, Marius Budăi, la finalul conferinţei internaţionale privind negocierea colectivă, organizată în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE, potrivit agerpres.ro.

"Dialogul constructiv şi acţiunile autonome ale partenerilor sociali europeni şi naţionali sunt esenţiale pentru gestionarea noilor provocări din domeniul muncii şi în construcţia unei pieţe incluzive. Spunem acest lucru deoarece pentru viitoarea guvernanţă europeană şi pentru dialogul social trebuie să luăm în calcul foarte mult de acum tehnologizarea şi noile forme de muncă. Putem spune în final, într-o frază, că dialogul social este foarte important pentru protejarea angajaţilor, dar din punctul nostru de vedere este foarte important şi pentru angajatori, pentru a crea o masă a dialogului şi o punte a dialogului dintre aceştia şi, bineînţeles, Guvernele respective să intervină", a afirmat ministrul Muncii.

Acesta a subliniat că tema negocierii colective europene a fost abordată de toţi oficialii europeni, în cadrul conferinţei organizate de Guvernul României.

"Atunci când domnul Luca Visentini (secretarul-general al Confederaţiei Sindicatelor Comerciale Europene, n.red.) ne-a propus această conferinţă, împreună cu domnul Bogdan Hossu, căutam să vedem când să o introducem în marja Preşedinţiei României la Consiliul UE. Iată că prin dialog am reuşit - discutând, mutând date, mutând evenimente - iată că prin dialog am reuşit să facem şi acest lucru, chiar dacă nu era prins în programul ministerului pe Preşedinţia României la Consiliul UE. Conferinţa de azi a oferit prilejul oficialilor europeni şi decidenţilor statelor membre de a aborda cu partenerii sociali europeni şi naţionali tema negocierii colective europene, iar dezbaterile au reflectat atât diversitatea provocărilor de abordare a noului rol al actorilor sociali şi ai negocierii colective, dar şi voinţa politică de acţiune partajată şi parteneriat comun pentru consolidarea Europei sociale", a afirmat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a estimat că este nevoie de un efort suplimentar pentru obţinerea unei forme finale a legislaţiei privind dialogul social.

"Este clar că avem nevoie de un efort suplimentar, şi noi ştim asta de la nivel naţional, unde acum partenerii sociali, patronatele şi sindicatele încă nu au ajuns la o formă finală a dialogului pe legi, a dialogului social, dar noi sperăm că prin dezbateri repetate şi prin dialog să reuşim să realizăm acest lucru", a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii şi-a exprimat speranţa că noua lege a dialogului social va simplifica dialogul dintre angajaţi şi angajatori în cadrul conflictelor de muncă.

"O să avem încă o dezbatere înainte ca Guvernul să-şi facă un punct de vedere, pentru că noi am lăsat ca prin dialog sindicatele şi patronatele să ajungă la un anumit consens, se pare că nu au ajuns, şi vom spune noi punctul de vedere şi atunci vom comunica public exact ce cuprinde această lege, dar ceea ce noi ne-am dorit ca Guvern şi ce ne dorim în continuare e să fie un dialog onest între părţi. Am fost la un moment dat la o grevă în Satu Mare şi abia-abia am reuşit să pun ambele părţi la aceeaşi masă, ori noi ne dorim ca această lege să simplifice foarte mult acest lucru", a adăugat Marius Budăi.