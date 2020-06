Marius Croitoru a declarat, după înfrângerea cu CSU Craiova, că este dispus să semneze un contract în alb pentru a rămâne la FC Botoşani

Antrenorul Marius Croitoru a declarat, marţi, după înfrângerea cu CSU Craiova, că este dispus să semneze un contract în alb pentru a rămâne la FC Botoşani, potrivit news.ro.

"Uşor, uşor, începem să ne apropiem de ritmul nostru de joc, de dinamica noastră de joc. Nu am ce să le reproşez băieţilor, ţinând cont că, practic, în două săptămâni am avut trei antrenamente. Dar uşor, uşor, echipa se apropie de ceea ce doresc, de ceea ce vreau eu, cu dinamică bună, cu mişcare multă, cu deplasare, cu posesie. Am întâlnit o echipă bună, într-adevăr, dar puteam să obţinem mai mult în seara asta. Îmi pare rău că am luat gol dintr-o centrare, sunt greşeli care apar pentru că din punct de vedere fizic nu eşti ok. Când nu eşti ok din punct de vedere fizic, oboseşti şi la cap. Sunt greşeli care ne costă, dar asta este, nu avem ce face. Astăzi a fost un duel de la distanţă între cei mai buni atacanţi din România (n.r. - Koljici şi Dugandzici), din punctul meu de vedere. Sunt cei mai compleţi atacanţi din România din ultimii zece ani de zile, poate exagerez, dar nu cred. Marko (n.r. - Dugandzici) este esenţial pentru noi. Nu ştiu exact ce se va întâmpla în vară. Probabil dacă va avea acelaşi randament şi va marca goluri la fiecare meci, va veni oferta aşa cum a venit şi înainte de pandemie. Acum, nu sunt în măsură să spun dacă va pleca sigur, dar dacă va veni o ofertă concretă pentru el şi preţul va fi corect, atunci patronatul, domnul Iftime, va lua hotărârea. Cred că în schimbul unei sume bune există posibilitatea să plece. (n.r. - înaintea pandemiei) Din punctul meu de vedere, a fost o sumă foarte mare, domnul Iftime nu a acceptat să negocieze, a spus nu, apteptăm, nu se aştepta nimeni să vină această pandemie la nivel global. Din păcate, s-a înâmplat ce s-a întâmplat, ne-am ieşit puţin din ritm, cotele fotbaliştilor au scăzut în ultima perioadă, probabil dacă va veni un preţ corect pentru valoarea lui, pentru că este un jucător peste media campionatului României, probabil va pleca. A fost o ofertă din spaţiul ex-sovietic. Din punctul meu de vedere, la jucătorii care marchează, trebuie să ai un preţ bun, minimum 1,5 milioane de euro este un preţ ok pentru un jucător care marchează aproape meci de meci. Contractul meu la Botoşani expiră la 30 iunie, dar pentru tot ce a făcut domnul Iftime pentru mine, consider că semnez şi în alb, salariul şi perioada le pune dumnealui, că nu am niciun fel de probleme. Nu cred că sunt probleme de asemenea natură. În cazul în care va veni o ofertă concretă, aşa cum s-a întâmplat şi ca jucător, când mi-a promis că mă va lăsa să plec, aşa se va întâmpla şi ca antrenor, sunt ferm convins, de asta nici nu pot să negociez cu domnul Iftime. I-am spus clar, îmi dă contractul, îl semnez, perioada şi suma le pune dumnealui. Nu am cum să negociez cu un om care m-a apreciat şi mi-a dat la 38 de ani echipă de Liga I pe mână. Au fost discuţii, într-adevăr, dar familia doreşte să rămână la Botoşani. Cred că este pasul corect, chiar dacă eu aş fi puţin în dubiu, dar familia m-a convins total şi relaţia pe care o am cu domnul Iftime să rămân aici pe perioada pe care o doreşte el", a declarat Croitoru, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CS Universitatea Craiova a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Botoşani, într-o restanţă din etapa a III-a a play-off-ului Ligii I. Partida trebuia să aibă loc la 12 iunie, dar a fost amânată după ce medicul echipei FC Botoşani a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Au marcat: Nistor '31, Koljici '72 / Dugandzici '89.