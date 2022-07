Marius Dunca: `Restart in agricultura românească - protejarea securității alimentare, prioritatea PSD`

Senatorul PSD Marius Dunca consideră că protejarea securității alimentare a populației în contextul secetei și a recentelor fenomene meteorologice extreme reprezintă o prioritate.

”În ultima perioadă, țara noastră se confruntă cu o creștere alarmantă a riscului de secetă în paralel cu prezența furtunilor puternice și a grindinei. În acest context, sunt vitale măsuri care să ducă la eliminarea vulnerabilităților din agricultură, și, totodată, să protejeze securitatea alimentară a țării noastre.

În condițiile actuale, când seceta ar putea afecta grav culturile din acest an, este nevoie de un om cu experiență care să găsească rapid soluții și să le implementeze. Mă bucur că domnul Petre Daea este un adevărat profesionist care știe cum funcționează Ministerul Agriculturii, nu mai are nevoie de timp de acomodare și are ca obiectiv major dezvoltarea sistemelor de irigații, inclusiv prin modificarea PNRR. De fiecare dată când a fost ministru, Petre Daea a găsit soluții pentru combaterea efectelor secetei și pentru asigurarea irigațiilor.

Apa reprezintă o prioritate strategică pentru țara noastră. Să nu uităm că PSD a majorat la 1.5 miliarde de euro bugetul alocat investițiilor în infrastructura de irigații și a inclus prin lege, la finanțare, sistemele de irigații de la nivelul fermelor. Au fost avizate alocări de peste 700 de milioane de lei pentru accelerarea investițiilor în sistemele de irigații, atât de necesare agriculturii românești. Până la finalul anului vor fi recepționate lucrările pentru alte 20 de proiecte de investiții.

PSD înțelege nevoile fermierilor și vine cu soluții concrete pentru a sprijinii activitatea acestora. Românii trebuie să aibă încredere că țara noastră nu se va confrunta cu o criză alimentară. Măsurile luate de PSD sprijină sectorul agricol și asigură sustenabilitate în privința producției de alimente pentru români.” a concluzionat Marius Dunca, președintele PSD Brașov.