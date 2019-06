Marius Lăcătuș, antrenorul CSA Steaua, își asumă respensabilitatea după al doilea sezon la rând în care echipa sa a ratat promovarea

CSA Steaua Bucureşti a ratat orice şansă la promovarea în liga a treia, după înfrângerea cu Carmen Bucureşti, din ultima etapă din play-off. Meciul a fost decis de un autogol al ”militarilor”, în prima repriză, informează MEDIAFAX.

Marius Lăcătuş, antrenorul Stelei, a reacţionat după al doilea sezon la rând în care echipa sa a ratat promovarea

”Fiara” a analiza jocul şi îşi asumă eşecul ratării promovării în eşalonul superior. Carmen va juca în dublă manşă împotriva celor de la Ulmu, reprezentanta judeţului Călăraşi, pentru un loc în Liga 3: ”Ce să se întâmple!? Eu cred că am reuşit să dominăm jocul, dar nu ne-am creat foarte multe ocazii clare de a marca. Pe una dintre greşelile noastre, adversarul a reuşit să marcheze şi nu am mai putut întoarce. Este ceva normal (n.r. - reacţia fanilor), în momentul în care i-am dezamăgit, al doilea an la rând... Ei au fost alături de noi, au stat cu noi. I-am dezamăgit şi pe suporteri, şi pe conducere. Principalul vinovat, de obicei, când nu sunt rezultate, este antrenorul. Eu îmi asum această responsabilitate. Pentru mine, ce este mai important, este ca această echipă să meargă înainte”, a spus Marius Lăcătuş, la Digi Sport.

Acesta nu a dorit să vorbească despre viitorul său la echipa din Ghencea, dar îşi doreşte ca Steaua să continue şi la anul în Liga 4: ”Sunt momente dificile, sunt momente grele. Îţi dai seama că nu poţi să treci aşa de uşor peste ele. Toată lumea este supărată, toată lumea este nervoasă. Nu asta este cel mai important lucru. Cel mai important este ca echipa sa-şi continue mersul, eu voi fi aproape de tot ce înseamnă Steaua. Rămâne de văzut. Principalul vinovat sunt eu”, a mai declarat ”Fiara”, pentru Digi Sport.

Steaua s-a impus cu 5-1 în faţa lui Dinamo în play-off, iar în al doilea meci au câştigat cu Progresul 2005 Bucureşti, scor 2-0, cu două goluri marcate pe finalul partidei. Carmen Bucureşti nu a pierdut niciun meci în 2019.