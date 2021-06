Marius Niculae ironizează FRF: Am primit şi eu invitaţie la EURO 2020, probabil în peluză

Fostul internaţional Marius Niculae a declarat, miercuri, că a fost o greşeală a "organizatorilor" să le dea locuri lui Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu la Tribuna a II-a a Arenei Naţionale la meciul Macedonia de Nord - Austria, de la EURO 2020, şi că a primit şi el o invitaţie din partea FRF, "probabil la peluză", având în vedere că a jucat mai puţin pentru echipa naţională.

"Politicienii nu au nici o vină, ei s-au aşezat pe locurile pe care le-au primit, dar clar jucători ca Hagi sau Popescu ar trebui să stea la VIP întotdeauna. A fost o greşeală din partea celor care au organizat, cred că nu se va repeta. Şi eu am primit o invitaţie la meciul de luni, de la federaţie. Nu am primit biletul, vom vedea unde o să stau. Probabil că în peluză, la câte meciuri am avut eu în comparaţie cu Gică Popescu şi Hagi. Sper să nu stau în peluză", a afirmat Marius Niculae.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, miercuri, că pentru următoarele partide de la Bucureşti din cadrul EURO 2020 are mai multe locuri disponibile la tribuna oficială pentru personalităţile fotbalului românesc, în contextul în care la primul meci găzduit de Arena Naţională, FRF le-a alocat bilete la tribuna a II-a foştilor internaţionali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi şi Dorinel Munteanu.În mesajul postat pe pagina oficială de Facebook, FRF nu precizează numele personalităţilor pe care le va invita la tribuna VIP.Foştii internaţionali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi şi Dorinel Munteanu, care a fost şi ambasador al turneului la Bucureşti, au urmărit partida Macedonia de Nord - Austria, scor 1-3, prima organizată la Bucureşti, de la tribuna a II-a a Arenei Naţionale.Următoarele trei partide din cadrul Campionatului European găzduite de Arena Naţională din Bucureşti sunt: Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), ambele în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).