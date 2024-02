Marius Pieleanu: Șansele să se rupă coaliția PSD-PNL sunt relativ mici

Șansele ruperii coaliției PSD-PNL sunt relativ mici în acest moment, spune la RFI sociologul Marius Pieleanu. El comentează tensiunile din coaliție, după ce unele voci din PNL au avansat scenariul ieșirii de la guvernare, lucru ce l-a iritat pe premierul Marcel Ciolacu.

PNL și PSD au vineri ultima rundă de negocieri pe tema comasării alegerilor și a calendarului electoral pentru acest an, susține el la RFI citat de Rador Radio România.

Marius Pieleanu spune că ”într-un mod foarte ciudat, mai multe modalități și soluții de viitor politic are PNL, decât PSD, pentru că PNL-ul spune foarte ușor și s-a vorbit, PNL-ul are alternativa refacerii dreptei politice. USR-ul își manifestă disponibilitatea, nu neapărat prin liderul său, Cătălin Drulă, dar prin alți factori de decizie, de a colabora pe un proiect serios de dreapta, cu o livrare inclusiv a numelui viitorului președinte al României, care cel puțin de 20 de ani încoace este de dreapta”.

El precizează că ”PNL-ul are o marjă, o plajă de mișcare, spre deosebire de PSD, care deși va câștiga toate tipurile de alegeri, nu le va câștiga pe cele care pot să dirijeze formarea unei coaliții și a unei majorități parlamentare, cea de președinte. PSD este conștient de acest lucru, este conștient că i se poate întâmpla ce i s-a întâmplat în ultimii ani, să câștige alegerile, dar să nu fie nominalizat pentru a forma o majoritate parlamentară. Ar mai rămâne varianta unei alianțe cu partidele suveraniste, extremiste, neoconservatoare, comunistoide și ușor legionare, îmi asum ceea ce spun, deci riscul ca toată construcția PSD-ului sub Marcel Ciolacu, de partid frecventabil, de partid care nu se pune cu justiția, nu vrea să creeze probleme justiției, un partid care este primit de familia socialistă europeană, toate aceste construcții corect făcute și benefice pentru PSD ar dispărea. Deci PSD-ul nu are soluție, e condamnat să meargă împreună cu PNL”.

Se rupe coaliția?

Se va rupe coaliția PSD-PNL? ”Șansele ca această coaliție să se rupă imediat sunt relativ mici. România ar intra într-o criză politică, ce ar genera situații destul de delicate la nivel geopolitic și regional”, consideră Marius Pieleanu.

Sociologul mai avansează un scenariu: ”Vă dau acum o informație de ultimă oră, o puteți verifica. Există deja o discuție serioasă ca cele două partide să convină asupra unui proiect de țară în care președintele să nu fie livrat de nici unul dintre partide, să fie un președinte independent, susținut de cele două partide. Și atunci ar fi un compromis reciproc acceptat și care ar elimina multe din elementele de ceartă de la ora asta dintre cele două partide. Nu știu, poate fi Mircea Geoană, poate fi Eduard Hellvig”.