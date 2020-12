Marius Pieleanu: Conducerea PSD are o mare problemă

Sociologul Marius Pieleanu a apreciat marți, la Antena 3, că liderii centrali PSD vor avea o mare problemă în a convinge partidul să stea în opoziție până la următoarele alegeri, chiar dacă o asemenea manevră ar duce formațiunea la un scor electoral de peste 40%.

„Conducerea PSD are o mare problema. Acest partid urias e greu sa-l convingi sa stea in opozitie. Nu vorbim de cativa lideri centrali. Vorbim de mii si zeci de mii de activisti de partid, mai putini vizibili in media, dar care au trait cu functiile date de partid. Un elefant. E foarte greu sa-l tii 4 ani in opozitie, nu a mai stat asa mult din 1996 2000. Consiliile Judetene conduse de PSD nu sunt suficiente sa tina material tot partidul”, a declarat Marius Pieleanu.

Citește și: Guvernul Cîțu vrea să îngheţe venituri în 2021: indemnizația de hrană, sporuri, prime, salariile profesorilor, pensii de serviciu / LISTA COMPLETĂ .