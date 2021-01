Marius Şumudică anunță că va semna un contract pe un an şi jumătate cu Rizespor

Antrenorul Marius Şumudică a declarat, marţi, că va semna un contract pe o perioadă de un an şi jumătate cu Caykur Rizespor.

"Am schimbat echipa, am schimbat şi locul în clasament, dar mie îmi plac provocările şi în momentul de faţă urmăresc meciul Kayseri - Başakşehir. Başakşehir este viitorul meu adversar. Va fi destul de greu, e o echipă în subsolul clasamentului, următoarele două meciuri sunt cu Başakşehir şi cu Fenerbahce, nu pot să aliniez cel mai bun 11, ţinând cont că cinci jucători au . Avem nevoie de transferuri şi sper ca Rize să devină o forţă în acest campionat cum a fost şi Gaziantep. La anul ne vom bate şi vom termina în primele zece. Primul lucru este să salvez această echipă de la retrogradare. Nu fac niciun antrenament până la primul meci. Vineri voi pleca în Turcia. Am nevoie de timp şi timpul este duşmanul meu. De trei zile mă gândesc, dar oamenii au fost foarte insistenţi, mi-au promis foarte multe lucruri. Nu au fost importanţi banii, cât doresc încă o dată... Dacă la fel ca şi cu Kayseri, ca şi cu Gaziantep voi reuşi şi aici, atunci pot să spun că am căpătat destulă experienţă şi pot antrena la un nivel destul înalt. Contractul este pe un an şi jumătate", a declarat Şumudică la Digi Sport, potrivit news.ro.

Rizespor ocupă locul 16, cu 21 de puncte din 18 meciuri, la cinci puncte de Kayserispor, de pe locul 18, retrogradabil.

Şumudică şi-a reziliat contractul cu Gaziantep la 10 ianuarie. El a preluat echipa în vara anului 2019 şi mai avea contract până în mai. Formaţia ocupa locul 4 în clasament, fiind la patru puncte de liderul Beşiktaş (16 jocuri).

În ciuda rezultatelor bune obţinute, plecarea antrenorului român s-a făcut după un scandal izbucnit între el şi preşedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.

Marius Şumudică a acuzat conducerea clubului că a vrut să îi scadă salariul, deşi rezultatele echipei au fost bune. În schimb, conducerea grupării l-a acuzat pe antrenorul român că are pretenţii financiare prea mari şi a precizat că i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariul mărit în măsura posibilităţilor.