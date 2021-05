Marius Şumudică recunoaște interesul clubului FCSB, dar dorește timp de gândire

Antrenorul Marius Şumudică a declarat, joi, că există interes din partea clubului FCSB şi urmează să se decid într-o zi sau două dacă va accepta oferta, anunță news.ro

"Deocamdată nu am ce să discut, Timpul le va rezolva pe toate. Vom vedea în următoarele zile. Există interes din partea clubului FCSB şi urmează să mă decid într-o zi sau două. Am adunat tot staful, să discutăm şi să luăm cea mai bună decizie. Eu de fiecare dată am ţinut cont de părerea stafului meu, cu care lucrez de cinci ani, niciodată nu am lăsat pe cineva afară. Ne vom strânge, vom discuta şi vom lua cea mai bună decizie în momentul de faţă. Nu e singura ofertă, din ţară nu mai am nicio ofertă în afară de cea de la FCSB. Nu am avut nicio ofertă de la Craiova. Sunt un antrenor profesionist, care doresc să fiu alături de familie, asta m-ar ţine cel mai mult să rmân în ţară. I-a fost foarte greu şi soţiei mele. Am ajuns la o vârstă, am 50 de ani, fiecare vrea o viaţă liniştită, vreau să dorm cu familia mea în pat, nu să fug după bani. Sunt căsătorit de 27 de ani, nu am avut viaţă dublă sau alte probleme, îmi respect familia, copiii, şi asta e primul lucru la care mă gândesc. M-a deranjat că Gigi Becali zis de datoria de 10.000 de euro, a fost pentru cineva care avea nevoie de tratament în China, i-am cerut ajutor, nu aveam banii respectivi în casă, eram în Turcia. Nu aveam nevoie să mă împrumut de la Becali, am o situaţie financiară bună, dar a fost o situaţie specială. Eu consider că jucătorii sunt antrenaţi săptămână de săptămână de un staf, nu de Gigi Becali. Acum că spune lumea că Gigi face schimbările sau vorbeşte cu antrenorul la pauză, eu nu sunt genul ăsta. Cu mine e exclus să se facă schimbările", a declarat Şumudică la Digisport.

Şumudică a afirmat că este foarte dezamăgit pentru că nu a fost contactat de Rapid: "Sunt foarte dezamăgit, fiindcă mă aşteptam să fiu unul dintre antrenorii contactaţi de acest club, având în vederea valorea mea şi experienţa. Nu mi s-a făcut nicio propunere. Sper ca Mihai Iosif să aibă performanţe pe prima scenă fotbalistică. Această ofertă de la FCSB m-a pus pe gânduri".

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat, miercuri, că Marius Şumudică va fi antrenorul echipei, din sezonul viitor, după ce Anton Petrea a refuzat să continue. El a anunţat şi detaliile contractului pe care îl va avea Marius Şumudică la echipa lui, prima cea mai mare, de 500.000 de euro, urmând a fi pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor.