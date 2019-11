Marius Șumudică, antrenorul turcilor de la Gaziantep, a dezvăluit că el l-a recomandat pe Bogdan Andone la Astra Giurgiu

Astra Giurgiu este a doua echipă pe care o antrenează Bogdan Andone în acest sezon. Inițial, tehnicianul în vârstă de 44 de ani a pregătit-o pe vicecampioana României, FCSB, dar nu a rezistat prea mult pe banca "roș-albaștrilor", anunță MEDIAFAX.

Citește și: Veste proastă pentru soțul Olguței Vasilescu- Decizia luată de instanță .

În octombrie, Andone a revenit în Liga 1, în rolul de antrenorul giugiuvenilor. Marius Șumudică, tehnicianul care a câștigat titlul pe banca celor de la Astra, a dezvăluit cum a ajuns să fie chemat Bogdan Andone de Ioan Niculae.

"A făcut 12 din 12, nu mă aşteptam nici eu când am vorbit cu domnul Niculae şi cu Dani Coman şi l-am propus acolo. Nu mă aşteptam, dar aveam încredere în el şi ştiam ce poate, ştiam că e un antrenor bun. 12 din 12, e cel mai bun antrenor în momentul de faţă. E antrenorul momentului el şi cu Vintilă, sunt antrenorii momentului din România. Să faci 12 din 12 din care să baţi la Botoşani, la Sepsi, echipe cu care se bătea pentru play off, să baţi Iaşiul, să îi scoţi din lupta pentru play off şi acum un meci destul de greu. I-am atras atenţia şi i-am spus înainte de meciul ăsta cu Voluntariul că o să aibă cel mai greu meci. Astra, chiar dacă nu plăteşte la timp, este un cadru propice în a lucra", a spus Marius Șumudică, actualul antrenor al turcilor de la Gaziantep Gazişehir.

Citește și: Viorica Dăncilă: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni

Bogdan Andone i-a fost secund lui Şumudică la Rapid, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna şi Astra Giurgiu.

În acest moment, Astra este pe locul trei în campionat, la egalitate de puncte cu U Craiova, ambele cu 28, și doar la trei lumgime distanţă de primul loc ocupat de campioana en-titre, CFR Cluj.