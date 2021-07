Marius Șumudică bucuros de venirea lui Denis Alibec la Cluj: Cu mine cred că în 60 de meciuri a marcat peste 30 de goluri

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că Denis Alibec, ultimul transfer realizat de gruparea ardeleană, va fi un plus, el precizând că în perioada în care au lucrat împreună atacantul a marcat un meci la două goluri.

"Alibec a fost primit foarte bine, îl cunoaşte vestiarul. În momentul în care aduci un jucător de valoare, el este respectat de toată lumea. Alibec va fi un plus pentru echipă, este un jucător talentat care cu mine cred că în 60 de meciuri a marcat peste 30 de goluri. Ceea ce cred că este o medie foarte bună să marchezi un gol la două meciuri. Şi venirea lui nu a fost numai decizia mea, a fost şi decizia conducerii. Împreună am hotărât să îl aducem. Eu nu am adus la CFR un jucător în care să decid de unul singur, cum nici conducerea nu a adus jucători fără să mă întrebe pe mine", a explicat Şumudică.

Întrebat dacă CFR Cluj îl va transfera şi pe Constantin Budescu, jucător legitimat în Arabia Saudită la clubul FC Damac, tehnicianul a răspuns: "E greu să vină el. Are un salariu de un milion de dolari, câştigă foarte mulţi bani acolo unde este. Va fi greu. Cu Alibec, datorită priceperii lui Marian Copilu şi a relaţiilor mele cu cei de la Kayseri, am reuşit să îl aducem în nişte condiţii senzaţionale. Mă refer cu un salariu mai mic decât foarte mulţi din vestiar... restul suportându-l turcii. Deci acestea sunt loviturile".În ceea ce priveşte meciul cu Academica Clinceni de sâmbătă, Şumudică a admis că formaţia sa este favorită. "Suntem favoriţi la Clinceni aşa că trebuie să mergem acolo şi să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv. Suntem obligaţi să câştigăm acest joc, de fapt să nu pierdem, pentru că în campionat se ştie că punctele se înjumătăţesc", a spus el.Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:30, în deplasare, formaţia Academica Clinceni, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a Ligii I, conform agerpres.