Marius Șumudică, despre refuzul lui Alexandru Chipciu de a semna cu Gaziantep: A renunțat la mulți bani

Marius Șumudică a vorbit, miercuri, despre refuzul lui Alexandru Chipciu de a semna cu Gaziantep Gazișehir. Fotbalistul român a preferat să semneze cu echipa antrenată de Dan Petrescu, CFR Cluj, anunță MEDIAFAX.

”Nu știu exact ce se întâmplă cu Alex. Am vorbit, i-am explicat, dar el era îndoit. Își dorea să vină în Turcia. El are o problemă de familie. Are patru fete, îi era greu soției, trebuia să schimbe 3-4 avioane. Eu l-am vrut, deși aveam risc mare, că el nu jucase de 6-7 luni. Turcii erau de acord să-l aduc pentru că au încredere în mine și pentru ce jucase Chipciu înainte”, a declarat Marius Șumudică, la Digi Sport.

”Eu am filosofia mea, încerc să ajut jucători cu probleme și aștept să-mi întoarcă asta prin evoluțiile lor. Am reușit cam peste tot. Îmi pare rău de Alex, el a ales să rămână la Cluj, nu mă supăr. L-am înțeles. Oferta de la Gaziantep era mult mai avantajoasă financiar, a renunțat la mulți bani să vină la CFR. Eu îi urez baftă”, a mai spus antrenorul.

Alexandru Chipciu este cotat, potrivit transfermarkt.com, la aproximativ 800.000 de euro.