Mark Zuckerberg reacționează, pentru prima dată, în scandalul Cambridge Analytica: Anunță o REVOLUȚIE pe Facebook

Mark Zuckerberg oferă prima sa reacție în scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentară britanică i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, să depună mărturie, după recentele dezvăluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiză a datelor Cambridge Analytica, cu sediul în Marea Britanie, este acuzată de compromiterea detaliilor personale a 50 de milioane de membri ai Facebook, pentru a influenţa alegerile prezidenţiale din 2016, din SUA.

Zuckerberg anunță o adevărată revoluție în Facebook. El a spus că vor fi investigate toate aplicaţiile care au avut acces la un volum mare de informaţii şi a anunţat că va fi făcut un audit complet al oricărei aplicaţii cu activitate suspectă.

De asemenea, va fi restricţionat accesul la date al celor care dezvoltă aplicaţii, pentru a preveni alte abuzuri.

Zuckerberg mai anunţă şi că se va asigura că utilizatorii înţeleg aplicaţiile cărora le permit să le acceseze datele. Totodată, utilizatorii pot anula drepturile de utilizare a datelor proprii de diverse aplicaţii.

”Vreau să împărtășesc o actualizare despre situația Cambridge Analytica - inclusiv pașii pe care i-am făcut deja și pașii viitori pentru a aborda această problemă importantă.

Avem responsabilitatea de a vă proteja datele și, dacă nu putem, atunci nu merităm să vă servim. M-am străduit să înțeleg exact ce sa întâmplat și cum să mă asigur că acest lucru nu se va întâmpla din nou. Vestea bună este că cele mai importante acțiuni pentru a împiedica acest lucru să se întâmple din nou astăzi le-am făcut deja cu ani în urmă. Dar, de asemenea, am făcut greșeli, mai sunt multe de făcut și trebuie să le intensificăm și să o facem.

Iată o cronologie a evenimentelor:

În 2007, am lansat Platforma Facebook cu viziunea că mai multe aplicații ar trebui să fie sociale. Calendarul dvs. ar trebui să poată afișa zilele de naștere ale prietenilor dvs., hărțile dvs. ar trebui să arate unde locuiesc prietenii dvs. și agenda dvs. ar trebui să afișeze fotografiile. Pentru a face acest lucru, am permis oamenilor să se conecteze la aplicații și să împărtășească cine erau prietenii lor și informații despre ele.

În 2013, un cercetător al Universității din Cambridge, numit Aleksandr Kogan, a creat o aplicație de test de personalitate. A fost instalat de aproximativ 300.000 de persoane care și-au împărtășit datele, precum și unele date ale prietenilor lor. Având în vedere modul în care platforma noastră a funcționat la acea vreme, acest lucru înseamnă că Kogan avea posibilitatea de a accesa zeci de milioane de date ale prietenilor lor.

În 2014, pentru a preveni aplicațiile abuzive, am anunțat că schimbăm întreaga platformă pentru a limita dramatic accesul la aplicațiile de date. Cel mai important, aplicații precum cea a lui Kogan nu mai pot solicita date despre prietenii unei persoane decât dacă prietenii lor au autorizat, de asemenea, aplicația. De asemenea, am solicitat dezvoltatorilor să obțină aprobarea de la noi înainte ca aceștia să poată solicita orice date sensibile de la persoane. Aceste acțiuni ar împiedica orice aplicație precum cea a lui Kogan să acceseze astăzi date atât de mari.

În 2015, am aflat de la jurnaliști de la The Guardian că Kogan a împărtășit date din aplicația sa cu Cambridge Analytica. Este împotriva politicii noastre ca dezvoltatorii să facă schimb de date fără consimțământul oamenilor, așa că am interzis imediat accesul lui Kogan de pe platforma noastră și am cerut oficial ca Kogan și Cambridge Analytica să certifice în mod oficial că au șters toate datele achiziționate necorespunzător. Aceștia au furnizat aceste certificări.

Săptămâna trecută, am aflat de la The Guardian, The New York Times și Channel 4 că Cambridge Analytica nu poate să fi șters datele așa cum au certificat. I-am interzis imediat să utilizeze oricare dintre serviciile noastre. Cambridge Analytica afirmă că au șters deja datele și a fost de acord cu un audit criminalistic de către o firmă pe care am angajat să o confirmăm. De asemenea, lucrăm cu autoritățile de reglementare pe măsură ce investighează ce sa întâmplat.

Aceasta a fost o încălcare a încrederii între Kogan, Cambridge Analytica și Facebook. Dar a fost, de asemenea, o încălcare a încrederii între Facebook și cei care împărtășesc datele cu noi și se așteaptă ca noi să-l protejăm. Trebuie să rezolvăm asta.

În acest caz, am făcut deja cei mai importanți pași de acum câțiva ani în 2014, pentru a împiedica actorii răi să acceseze informațiile oamenilor în acest fel. Dar trebuie să facem mai mult și voi schița acești pași aici:

În primul rând, vom investiga toate aplicațiile care au avut acces la cantități mari de informații înainte de a ne schimba platforma pentru a reduce dramatic accesul la date în 2014 și vom efectua un audit complet al oricărei aplicații cu activitate suspectă. Vom interzice orice dezvoltator din platforma noastră care nu este de acord cu un audit amănunțit. Și dacă descoperim că dezvoltatorii au abuzat de informațiile identificabile personal, le vom interzice și le vom spune tuturor celor afectați de aceste aplicații. Asta include și oameni ale căror date luate de Kogan au fost folosite în mod greșit și aici.

În al doilea rând, vom restrânge accesul la date pentru dezvoltatori, pentru a preveni și alte tipuri de abuzuri. De exemplu, vom elimina accesul dezvoltatorilor la datele dvs. dacă nu ați folosit aplicația lor în 3 luni. Vom reduce datele pe care le oferiți unei aplicații când vă conectați - numai la numele dvs., la fotografia de profil și la adresa dvs. de e-mail. Vom cere dezvoltatorilor să obțină nu numai aprobarea, ci și să semneze un contract pentru a cere oricui să acceseze postările sau alte date private. Și vom avea mai multe modificări pentru a le împărtăși în următoarele câteva zile.

În al treilea rând, dorim să vă asigurați că înțelegeți ce aplicații ați permis accesul la datele dvs. În luna următoare, vom arăta fiecăruia un instrument în partea de sus a fluxului de știri cu aplicațiile pe care le-ați utilizat și o modalitate ușoară de a revoca permisiunile acestor aplicații pentru datele dvs. Avem deja un instrument pentru a face acest lucru în setările dvs. de confidențialitate și acum vom pune acest instrument în partea de sus a fluxului dvs. de știri pentru a vă asigura că toată lumea o vede.

Dincolo de pașii pe care i-am luat deja în 2014, cred că acestea sunt pașii următori pe care trebuie să le luăm pentru a continua să ne asigurăm platforma.

Am inceput Facebook, iar la sfarsitul zilei sunt responsabil pentru ceea ce se intampla pe platforma noastra. Sunt serios să fac ceea ce este nevoie pentru a proteja comunitatea noastră. Deși această problemă specifică ce implică Cambridge Analytica nu ar trebui să se întâmple astăzi cu aplicațiile noi, aceasta nu schimbă ceea ce sa întâmplat în trecut. Vom învăța din această experiență să ne asigurăm în continuare platforma și să facem comunitatea mai sigură pentru toată lumea.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care continuă să creadă în misiunea noastră și lucrează pentru a construi împreună această comunitate. Știu că durează mai mult pentru a rezolva toate aceste probleme decât ne-am dori, dar vă promit că vom lucra prin aceasta și vom construi un serviciu mai bun pe termen lung.”, e mesajul lui Mark Zuckerberg.

