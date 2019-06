Marşul Normalităţii: 'Păcatul acesta nu poate fi acceptat sub nicio formă'

Câteva sute de persoane, potrivit surselor avizate, s-au strâns în Piața Victoriei din Capitală pentru a porni în Marșul Normalității, purtând icoane și pancarte cu mesaje împotriva comunității LGBT. Participanții spun că nu sunt afectați direct de comunitate, însă vor ca „România să fie normală”.

Aproximativ 300 de persoane (potrivit unor surse avizate) prezente în Piața Victoriei, au adus la manifestare icoane și pancarte cu mesaje precum „Azi homosexuali, mâine pedofili”, „Stop parteneriatelor, căsătoriilor adopțiilor homosexuale”, „Homisexualitatea nu este act de cultură, homosexualitate = subcultură”. Între manifestanți se află și copii.

„Particip la toate protestele din 2002. Nu mai am altă activitate decât să particip la proteste pentru motivul că în țara este sub tutela unor demagogi de sorginte ocultă. Acesta este răspunsul meu. Principala mea nemulțumire este că, după 1989, în loc să fie comunismul demolat, el a fost promovat la rang de burghezie comunistă, sub masca democrației. Nu mai trebuie altă nenorocire la poporul român, decât să începem să facem și astfel de cupluri. Nația poporului român a fost, de când se știe, de creștini și familie naturală. Dacă ar fi legat de LGBT în istorie, în cadrul poporului român, nu aș avea nimic împotrivă”, a declarat Ionel Nucă, participant la manifestare.

Întrebat dacă a fost afectat de existența comunității LGBT, acesta a răspuns: „Nu am fost afectat eu sub nicio formă. Dar gândiți-vă cum ar fi ca astfel de familie să adopte copii. Copilul va rămâne bolnav la cap. Veșnic va rămâne bolnav. Acest păcat, spun proorocii, nu e altceva decât păcatul sodomiei. Păcatul acesta nu poate fi acceptat sub nicio formă”.

Și Cristian, alt participant, a spus că nu a fost afectat în vreun fel de membrii comunității împotriva căruia este poziționat.

„Ne aflăm aici pentru că dorim în România noastră veche și dragă să fie normalitate, să fie bine, adevăr și frumos și fiindcă sub tălpi ne ard moaștele bunilor și străbulilor noștri. Principala noastră nemulțumire este că nu-l iubim pe Dumnezeu îndeajuns. Depinde de noi cum ne influențează, cum îi iubim, (pe membrii comunității LGBT, n.r.) cum îi sprijinim să avem niște vederi comune și să fie bine pentru toți”, a spus Cristian.

„Ne atacă homosexualii pe toate planurile, de aia am ieșit. Ei sunt o minoritate, trebuie să de adapteze majorității. Dacă nu le convine, să meargă în alte țări exotice. Nu vedeți ce presiune se face asupra întregii țări, asupra copiilor? Autoritățile ar trebui să nu îi legifereze relația dintre homosexuali”, a spus un alt participant.