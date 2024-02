Martin Scorsese va juca în viitorul film al lui Julian Schnabel - 'In the Hand of Dante'

Martin Scorsese va putea fi văzut în curând pe marele ecran. Regizorul, care va primi marţi Ursul de Aur onorific al Festivalului de Film de la Berlin, are un rol mic, dar puternic, un înţelept în vârstă care îl influenţează pe Dante Alighieri în timp ce acesta scrie "Divina Comedie", în viitorul film poliţist al lui Julian Schnabel, "In the Hands of Dante", anunţă Variety.

Deşi Scorsese a apărut în multe dintre filmele sale şi a jucat ocazional în filme ale altor regizori - l-a interpretat pe Vincent van Gogh într-un segment din filmul "Dreams" al lui Akira Kurosawa din 1990 şi, de asemenea, şi-a împrumutat vocea rechinului Sykes din "Shark Tale" - acest rol va fi probabil printre cele mai importante roluri ale sale.

"Este extraordinar în film", a declarat Schnabel pentru Variety, numind rolul lui Scorsese "strălucit şi important" şi adăugând: "Nu-ţi poţi lua ochii de la el”.

Alte două persoane care au văzut imagini din "In the Hand of Dante" - pe care Schnabel îl montează în prezent la New York - au fost, de asemenea, impresionate de intensitatea interpretării lui Scorsese.

"În mâna lui Dante" are o distribuţie plină de vedete, care îi cuprinde pe Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler şi Al Pacino.

Filmul se bazează pe cartea omonimă a lui Nick Tosches, care se învârte în jurul unui manuscris al poemului "Divina Comedie" al lui Dante Alighieri, găsit în biblioteca Vaticanului. Poemul ajunge de la un preot la un şef al mafiei din New York, de unde este luat de Tosches după ce i se cere să îi verifice autenticitatea. Apoi, la fel ca Dante, Tosches porneşte în propria sa călătorie.

Dar naraţiunea "In The Hand of Dante" se intersectează şi între secolele XIV şi XXI, unele personaje având vieţi paralele în epoci diferite.

Dante este urmărit în timp ce scrie "Divina Comedie".

"Nu ştiu dacă este un erudit, dar este cineva care ştie lucruri", a declarat Schnabel în timp ce se afla pe platoul de filmare din Italia, descriind personajul fără nume interpretat de Scorsese în filmul său.

Scenariul filmului "Hand of Dante" a fost scris în colaborare de Julian Schnabel şi de soţia cu Louise Kugelberg, care a mai scris împreună cu Schnabel drama "At Eternity's Gate" din 2018, despre ultimele zile ale lui Vincent van Gogh. Kugelberg este, de asemenea, coeditor la "Hand of Dante", în tandem cu italianul Marco Spoletini, care este monteurul obişnuit al lui Matteo Garrone. Directorul de imagine al "Hand of Dante" este Roman Vasyanov, ale cărui credite includ "Suicide Squad", "End of Watch" şi "Fury", de David Ayer.