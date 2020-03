Mărturia unei asistente de la Spitalul Gerota, unde ofițerul MAI a infectat peste 50 de oameni: 'Am avut dureri groaznice'

Ofițerul MAI, angajat la Primăria Sectorului 4, a infectat, la Spitalul Gerota, conform unor informații, 52 de persoane. Numai astăzi, 22 de persoane, medici și asistente medicale, au fost depistate pozitiv la coronavirus. La Spitalul MAI, toată lumea a intrat în izolare, în incinta unității, după ce s-a aflat că ofițerul care nu a vrut să spună că a fost în străinătate a fost găsit pozitiv cu coronavirus.

O asistentă medicală, autoizolată de domiciliu, a relatat, marți seara, prin ce a trecut din cauza inconștienței unui individ care, pe lângă medicii și pacienții pe care i-a infectat, și-a infectat și familia, nora însărcinată, nepoata de 3 ani, precum și mai mulți prieteni.

”M-am autoizolat, din 12 martie, nu mi-a spus nimeni ce am de făcut. Am sunat la medicul de familie, nu știam că sunt contact direct cu bolnavul cu coronavirus, abia după două zile am aflat. Am avut dureri groaznice. Am sunat la primărie, a trimis primarul pe cineva care mi-a făcut cumpărăturile. Colegii care au rămas în spital nu au avut apă, ce le trebuia, dar a trimis domnul Coarnă, de la sindicat, fructe. Apoi, li s-a spus să nu mai vorbească. În loc să îi ajutăm noi pe ceilalți, suntem noi cei ajutați.”, a spus, sub protecția anonimatului, o asistentă medicală de la Spitalul Gerota, aflată în izolare.

