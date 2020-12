Marturia socanta a unui medic roman, care lucreaza in UK, in cel mai mare focar de Covid din Europa!

Mesajul medicului roman, Marius Sandu, care lucreaza in UK la NHS, a devenit viral pe facebook, acesta intr-o postare atrage atentia asupra gravitatii pandemiei si aduce in discutie importanta vaccinarii. Iata ce spune acesta: "Recunosc ca nu mai am rabdare cu ignorantii, daca era vorba sa-i educam in technologie sau alte domenii care suporta amanarea, intelegeam. Dar pandemia e un subiect de viata si moarte. Nu vreau sa par dramatic, incerc sa-mi pastrez umorul, dar lucrez in cel mai mare focar de Covid din Europa, ca paramedic in UK. Vad moartea in fiecare zi, vad cum sunt chemat degeaba pentru ca sunt speriati cand se imbolnavesc de Covid, desi nu au respectat regulile si cand imi spun unii ca nu-si fac vaccinul, cedez. Intre timp exista pacienti care fac atac de cord si mor pentru ca nu mai exista ambulante libere. Lucrez si in centru de control si de la 100 de apeluri neurgente 111 acum s-a ajuns la 400 pe tura. La toate aceste apeluri trebuie sa sun pacientii inapoi si sa-i consult la telefon, apoi sa-i directionez spre diferite unitati medicale, dureaza intre 15-30 min o consultatie si incerc sa rezolv 30-35 de cazuri pe tura. Asta in timp ce lucram cu personal redus/ decimat de Covid, boli fizice sau psihice. Nu mai avem pauze cateodata si lucram in acest ritm infernal de 10 luni, cu mastile pe fata in cabina ambulantei, cand mergem la pacienti, cand consultam pacientii la telefon si chiar cand mergem la toaleta pentru ca e loc public. Suntem oameni, nu mai rezistam, vaccinul e unica speranta pentru a iesi din pandemie, intelegeti? Eu mi l-am facut in urma cu 10 zile, ma simt excelent, va dau toate informatiile cum e facut si ce contine, nu ezitati sa ma contactati."