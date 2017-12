Mărturii şocante ale unui fost primar celebru al Bucureștiului, după ce a ieșit din spital și a slăbit 12 kg: 'Simt că rămân fără aer, puteam SĂ MOR'

Mărturii şocante ale unui fost primar celebru al Capitalei. Fostul edil PNŢCD trece prin clipe cumplite. Acesta nu a reuşit să treacă cu bine peste o operaţie de colecist şi acum are parte de mari probleme. Viorel Lis trăiește o adevărată dramă, după intervenția chirurgicală la care a fost supus. Acesta a slăbit 12 kilograme.

”Am petrecut Crăciunul alături de un grup de prieteni. Nu m-am putut bucura de produsele tradiționale! Țin un regim alimentar strict, iar din această cauză am slăbit 12 kilograme. Acum mă încap toate hainele”, a declarat Viorel Lis, conform spynews.ro.

Deranjat de faptul că nu se poate bucura din plin de bucatele tradiționale care sunt așezate pe mese în această perioadă a anului, fostul număr unu al Bucureștiului și-a strigat durerea: ”Este groaznic! Doctorii mi-au spus că am voie să mănânc doar carne de pui și câteva produse lactate. E bine că m-am operat! Dacă nu facam asta, eram rău de tot, puteam să mor”.

Viorel Lis s-a operat de colecist în luna noiembrie a acestui an. ”S-au crucit și medicii când au văzut ce am în mine. Sper să depăşesc această perioadă, nu mă simnt foarte bine. Acum, încep să obosesc destul de repede, nu mai am energie. E destul de dificil pentru mine. Uneori simt că rămân fără aer”, a mai spus Lis, conform sursei citate.