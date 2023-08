Mașina unui jurnalist român care făcea transmisiuni din Ucraina a explodat: Cum zicea Reagan, missed me

Mașina unui jurnalist român care făcea transmisiuni din Ucraina a explodat. Acesta a fost implicat într-un accident cu mai multe mașini, însă după, fără nicio explicație mașina acestuia a explicat. Fiindcă a scăpat și cu viață, Radu Hossu le transmite posibililor atacatori un mesaj clar: M-ați ratat.

Curiosul caz al exploziei mașinii mele:

Mă aflam la intrare în Acățari, mergeam spre Cluj și aproi (speram) spre Ucraina, în coloană, la nici 30 km/h când (în același timp pare că simt o împinsătură din spate - poate doar mi s-a părut), cineva din față cu vreo două mașini frânează brusc. Doamna din fața mea frânează brusc și eu frânez, dar ne atingem (avariile la Duster se văd în prima poză).

Primul instinct e să fug la dânsa și să vad dacă e bine. Îmi spune că este doar un pic amețită de la tetieră și că a avut cervicala ruptă în alt accident. O întreb dacă sun la 112 dacă nu se simte bine, pentru că numa' de mașini nu îmi păsa în momentul când am auzit că avusese probleme grave înainte. Îmi spune că nu e nevoie, că e bine.

Își sună soțul, eu mă duc să văd dacă am documentele de amiabilă, pentru că în momentul ăla numa' la posibilul impact din spate nu mă gândeam. Eu nu am, dânsa nu are. Soțul dânsei spune (prin telefon) haideți să-l facem online sau daca vreți haideți încă 10 minute dacă merg mașinile, și îl facem la mine acasă.

Accept. Mă bucur că rezolvăm problema. Mașina mergea fără probleme, era doar îndoită un pic capota cum vedeți din poză și bara scoasă din cleme, dar cam atât.

Cobor dealul de la Corunca (la intrare în Târgu Mureș) când mi se aprinde martorul "STOP", mă opresc după încă aproximativ 50 de metri. Trag maneta de ridicat capota pentru că părea că iese una abur de sub capotă. Un martor se opește peste drum și amândoi încercăm să ridicăm capota, blocată pentru că prinderea era îndoită probabil, moment în care se aude prima explozie sub capotă.

Totul în 20-30 de secunde de la scoaterea primei urme de fum/abur, până la prima explozie.

Ne îndepărtăm. Iau bagajele din mașină și alte lucruri din mașină în care aveam și jucării airsoft moment în care se aude a doua explozie puternică, care practic distrus mașina și începe încediul ÎN mașină. Un pompier în civil încearcă și el pănă la venirea Pompierilor să facă ce poate. Îi spune doamnei că poate ar fi bine totuși să se ducă la UPU. Recomandarea a fost una bună, pentru că dânsa nu are nimic (investigații Computer Tomograf, investigațiile Unității de Primiri Urgențe), lucru declarat și în scris Poliției Judiciare.

Vin pompierii, salvarea. Se stinge incendiul. Doamna ajunge la UPU, declară că "nu dorește să depună plângere penală în cauză". Practic nu există vătămare, doar daune materiale. Asta e cel mai important.

Martorul care m-a ajutat să încercăm să deschidem capota mă întreabă: ai fost lovit în spate? "Nu știu, parcă, nu știu, de ce?" răspund eu. Îmi spune că el a văzut o lovitură în spate în zona bării. Ridic din umeri și îi spun că și dacă s-a întâmplat asta, al III-lea implicat nu e nicăieri.

Sun la Autonom să le prezint situația. Le trimit poza cu impactul și apoi clipurile cu Dusterul torță. Un reprezentant de al lor îmi spune că mașina nu doar a fost inspectată, înainte de a-mi fi înmânată să plec în râzboi cu ea, ci verificată extrem de bine tocmai pentru ca practic să nu mă lase în drum. Toată lumea de la ei de la tehnic (să nu uităm, am fost luni de zile cu un Duster de al lor în zona de front și pe FRONT, care de mai multe ori mi-a salvat viața, iar înainte a fost cu un jurnalist de război) pare că ridică o sprânceană.

Ceva e putred în Danemarca, ar zice cineva. În Duster, așa cum mi-a fost înmânat nu era nimic putred, vă garantez.

Eu sunt bine. Mașina este după cum o vedeți în poze. Doamna din mașina pe care am atins-o este bine după toate investigațiile. Autonom m-au ajutat enorm și în situația de față.

Cum spunea Ronald Reagan când ținea un discurs în Berlin înainte de căderea Zidului Berlinului după ce a bubuit un balon care suna ca un foc de armă:

"Missed me!" - m-ați ratat!".