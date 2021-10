Matteo Berrettini s-a calificat la Turneul Campionilor

Tenismanul Matteo Berrettini a devenit al şaselea jucător care obţine calificarea la Turneul Campionilor (ATP Finals), care va avea loc luna viitoare, la Torino, după ce italianul a câştigat, luni, meciul din prima rundă a turneului de la Viena, a anunţat ATP, citată de Reuters.

Jucătorul de 25 de ani, care se află la a doua sa participare la evenimentul care încheie sezonul masculin, a dispus la Viena de australianul Alexei Popyrin cu 7-6 (3), 6-3.

La Turneul Campionilor (14-21 noiembrie) participă cei mai buni opt jucători şi cele mai bune opt perechi de dublu conform clasamentului realizat pe baza rezultatelor din anul calendaristic.''Cuvintele nu pot descrie fericirea pe care o simt în inima mea. Anul 2020 a fost unul dificil pentru mine, pe teren şi în afara lui. Sunt aproape să joc pentru a doua oară finala circuitului şi nu-mi vine să cred'', a declarat Berrettini.''Întotdeauna trebuie să îmi aduc aminte unde am început. Nu am visat la asta, deoarece este un lucru prea mare, dar acum se realizează. Vreau să joc cât pot de bine'', a subliniat italianul.Berrettini se alătură astfel liderului mondial Novak Djokovic (Serbia), campionului de la US Open, rusul Daniil Medvedev, grecului Stefanos Tsitsipas, germanului Alexander Zverev şi rusului Andrei Rublev, ultimele două poziţii fiind vizate de norvegianul Casper Ruud şi de polonezul Hubert Hurkacz.Spaniolul Rafael Nadal ocupă locul 8 în ierarhie, dar ibericul şi-a anunţat încheierea sezonului din cauza unei accidentări.Un alt italian, tânărul Jannik Sinner (20 ani), este încă în cursă pentru competiţia de la Torino, fiind pe locul 10 în clasamentul ATP Race, după titlul cucerit în weekend la Anvers.