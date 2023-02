Maurizio Sarri, nemulţumit de starea terenului de la Cluj-Napoca

Antrenorul echipei Lazio Roma, Maurizio Sarri, s-a arătat foarte nemulţumit de starea terenului pe care s-a desfăşurat meciul cu CFR Cluj, joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'', din Cluj-Napoca, în manşa secundă a play-off-ului pentru optimile Europa Conference League la fotbal.

''Era dificil să marchezi şi cu mâinile pe acest teren. Am jucat un sport care semăna cu fotbalul. Însă, ăsta nu e fotbal. Echipa a fost bună să joace un sport diferit şi dur şi a făcut-o cu modestie şi angajament'', a declarat Sarri la conferinţa de presă de după meci.Tehnicianul a revenit ulterior asupra subiectului, la Sky Sport: "Partida era de nejucat, deci am fost buni într-un sport asemănător cu fotbalul, dar care nu era fotbal. Terenul de joc a fost ruşinos, iar UEFA vorbeşte de respect, dar nu există respect pentru jucători şi pentru fotbal. Un merit în plus pentru jucătorii mei, pentru angajament şi determinarea lor, am fost buni, pentru că ne puteam găsi în mare dificultate. Îmi pare rău că nu am câştigat, deoarece ocazii de gol am avut''.Sarri a apreciat că fotbalistul kosovar Ermal Krasniqi, de la CFR Cluj, e un jucător ''interesant'', dar trebuie întrebat directorul sportiv dacă Lazio e interesată de el. ''Credeam că e mai tânăr'', a adăugat tehnicianul italian despre jucătorul de 24 de ani.Maurizio Sarri a răspuns şi la întrebarea ce îi lipseşte lui Dan Petrescu să antreneze în Serie A: "Probabil câteva calităţi. La nivel de intensitate şi ritm nu-i lipseşte nimic".Tehnicianul a comentat şi în privinţa posibilelor adversare din optimile de finală: ''Echipa de evitat (la tragerea la sorţi)? Nici nu ştiu cine s-a calificat în acest moment, nu am idei clare cu ce ne putem confrunta''.CFR Cluj a fost eliminată din Europa Conference League la fotbal, după ce a terminat la egalitate cu Lazio Roma, 0-0, joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în manşa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală. În primul meci, de la Roma, Lazio s-a impus cu scorul de 1-0.