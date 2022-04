Maxar publică noi imagini din satelit: noua poziționare a trupelor rusești, înainte de asalt/ Foto

Compania Maxar, specializată pe gestionarea sateliților, a obținut noi imagini de pe frontul din Ucraina. În aceste imagini se poate observa cum trupele rusești s-au repoziționat în Belgorod, în Estul Ucrainei.

În ultimele două săptămâni, trupele rusești s-au retras din zona Kiev și s-au îndreptat către Estul Ucrainei, cu scopul de a cuceri orașul Mariupol, dar și pentru a impune controlul asupra regiunilor Donețk și Lugansk.

Conform informațiilor vehiculate în presa internațională, planul Rusiei ar fi ca Mariupol și zona Donbas să fie complet sub controlul Moscovei până pe data de 9 mai, zi în care rușii sărbătoresc marile victorii din al Doilea Război Mondial și înfrângerea Germaniei naziste.

În interiorul Ucrainei, Rusia își consolidează operațiunile în jurul orașului Izyum și se pregătește să avanseze spre sud pentru a cuceri Slovyansk, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.

De acolo, trupele ruse ar putea să avanseze spre est sau sud-est pentru a încercui un contingent de forțe terestre ucrainene.

În cazul în care Mariupol cade, forțele rusești ar putea începe să avanseze spre nord pentru a finaliza încercuirea unui grup mai mare de trupe ucrainene.

Unele dintre cele mai experimentate și mai bine echipate unități ucrainene se află în est.

Acestea sunt puternic ancorate în poziții cheie, iar analiștii spun că trupele ruse ar putea avea dificultăți în a le angaja.

New satellite images from #Maxar Technologies show that #Russia is pulling troops into the #Belgorod region for an offensive in eastern #Ukraine. pic.twitter.com/flWuL8LKAr