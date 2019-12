Mbappe nu dorește să îi ia locul lui Neymar- Este cel mai tehnic jucător

Atacantul Kylian Mbappe a declarat, pentru France Football, că în ciuda faptului că se vorbeşte despre o rivalitate între el şi colegul său de la PSG, starul brazilian Neymar, nu are nicio ambiţie de a-i lua locul acestuia, considerându-l pe sud-american ''cel mai tehnic jucător'' din lume, potrivit Agerpres

''Nu am nicio dispută cu Neymar de când am sosit la PSG. El este superstarul pe care eu îl ajut. La Cupa Mondială din Rusia, Brazilia a fost eliminată, noi (Franţa) am cucerit trofeul şi de atunci au apărut tot felul de zvonuri despre o presupusă rivalitate între noi doi. Am fost surprins să aud aceste lucruri'', a spus Mbappe.Neymar şi Mbappe, alături de argentinianul Angel Di Maria, sunt vedetele lui Paris Saint-Germain care figurează în echipa ideală a turului campionatului de fotbal al Franţei, dată publicităţii de cotidianul sportiv L'Equipe.La jumătatea sezonului din Ligue 1, Paris Saint-Germain este liderul campionatului, cu un avans de şase puncte faţă de Olympique Marseille, ocupanta locului secund. Parizienii mai au de disputat însă şi restanţa cu AS Monaco, partidă amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.